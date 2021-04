Ransomware

Les experts appellent à une réglementation cryptographique alors que les attaques de ransomwares sont en hausse

Un panel d’experts appelle à un suivi agressif de Bitcoin et d’autres cryptos à la lumière des attaques croissantes de ransomwares. Les gangs de ransomwares ont collecté environ 350 millions de dollars l’année dernière, plus de 3 fois en 2019.

«Il y a beaucoup plus à faire pour limiter l’abus de ces technologies assez étonnantes», a déclaré Philip Reiner, directeur général de l’Institut pour la sécurité et la technologie, qui a dirigé le groupe de travail sur les ransomwares.

Les nouvelles règles proposées visent l’anonymat des transactions cryptographiques, a rapporté une source selon .. Il recommandera des étapes telles que l’extension des réglementations KYC aux échanges cryptographiques, les règles de blanchiment d’argent aux installations de conversion de devises et des exigences de licence plus strictes pour ceux qui traitent des crypto-monnaies.

«Ce serait énorme», a déclaré un haut responsable anonyme de la sécurité intérieure.

«C’est un monde qui a été créé exactement pour être anonyme, mais à un moment donné, il faut renoncer à quelque chose pour s’assurer que tout le monde est en sécurité.»

L’année dernière, le US Marshals Service a saisi plus de 150 millions de dollars de crypto-actifs et les a offerts au public aux enchères.

Au milieu de cela, la Chambre a adopté un projet de loi qui clarifiera la réglementation des actifs cryptographiques dans le pays.

Le projet de loi adopté par la Chambre des représentants des États-Unis la semaine dernière est HR 1602, «Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021», qui a maintenant été envoyé au Sénat. S’il est adopté et signé dans la loi, cela apportera des éclaircissements indispensables à l’industrie. Il chargerait un groupe de travail d’évaluer la manière dont les États-Unis traitent actuellement les actifs cryptographiques.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.