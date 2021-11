Les experts automobiles utilisent les brevets Apple pour créer un modèle 3D interactif de ce à quoi pourrait ressembler la voiture Apple

Les experts automobiles de Vanarama ont créé un impressionnant modèle 3D interactif de ce à quoi ils pensent que la voiture Apple pourrait ressembler sur la base des brevets officiels d’Apple. Le concept montre à la fois le design extérieur et l’intérieur de la voiture. Le modèle explique les décisions de conception à l’aide de notes utiles qui détaillent le brevet Apple concerné. C’est peut-être le meilleur aperçu de certaines des idées qu’Apple pourrait intégrer dans son futur projet de voiture.

Extérieur et châssis

Le modèle de Vanarama est entièrement en 3D, vous permettant de faire pivoter la voiture à 360º pour voir l’avant, les côtés et l’arrière. Le design semble s’inspirer du Cybertruck, mais avec des rayons d’angle plus arrondis. La première chose que vous remarquerez probablement est la structure sans pilier qui constitue le couvercle en verre qui comprend les fenêtres, le toit ouvrant et les pare-brise. Ce brevet particulier, US10384519B1, montre qu’Apple a inventé un moyen de construire une voiture sans qu’il soit nécessaire que le châssis s’étende au-delà des portes divisant différents panneaux de verre.

L’extérieur de la voiture utilise également des portes adaptatives du brevet US10384519B1. Vanarama a pris ici la liberté d’ajouter une touche Apple supplémentaire, comme une calandre en maille de style Mac Pro à l’avant, un châssis blanc doux et des poignées de porte rétractables.

Intérieur & logiciel

À l’intérieur, Vanarama a modélisé un grand écran tactile continu qui s’étend sur tout le tableau de bord. Le brevet US20200214148A1 permettrait à Apple d’intégrer un écran ultra large et transparent. Vanarama a pris cette conception de tableau de bord continue et s’est moqué de certains logiciels Apple pour une voiture. Il utilise plusieurs brevets pour imaginer un tableau de bord de commandes et d’informations entièrement personnalisable et une version de Siri qui agit comme un assistant de conduite intelligent.

Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir des contrôles de température lisses, un lanceur pour ouvrir des applications similaires à CarPlay, la forme d’onde de Siri, des contrôles de lecture, et plus encore. Il semble qu’ils aient même intégré un affichage au centre du volant, qui, comme vous pouvez le voir, n’est pas un cercle.

Ce que nous pensons

Bien sûr, puisque ce concept utilise simplement des brevets Apple et non des conceptions réelles, il s’agit d’une pure spéculation. Les brevets d’Apple révèlent rarement à quoi ressemblera un produit lorsqu’il arrivera sur le marché. Mais c’est sans doute le premier concept vraiment réaliste pour la voiture Apple que nous ayons encore vu. C’est assez raisonnable et ne pense pas trop grand. Son design est tendance et adapté au public qu’ils ciblent.

Il y a deux choses ici qui, à mon avis, se démarquent comme hautement improbables dans une voiture Apple. Le premier est que les logos Apple sont partout dans ce concept et je pense, connaissant Apple, que le placement du logo serait très minime. Le design de la voiture sera suffisamment distinct pour que tout le monde la reconnaisse instantanément sans même voir le logo. Je parierais qu’il n’y en aura qu’un à l’avant et à l’arrière. Deuxièmement, je doute que le volant ne soit pas un cercle parfait. Apple aime les designs symétriques harmonieux et celui représenté dans ce concept ne me convient tout simplement pas.

Que pensez-vous du concept Apple Car de Vanarama ? Assurez-vous de le vérifier et faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

