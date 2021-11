Les experts conviennent que la décision de Liverpool libérerait le potentiel «irréel» de l’ailier

Deux anciennes stars de la Premier League ont soutenu l’ailier des Wolves Adama Traoré pour être un énorme succès s’il choisit de signer pour Liverpool.

Traoré, 25 ans, a été fortement liée à un déménagement à Anfield au cours des derniers mois. Tottenham était également considéré comme enthousiaste l’été dernier alors que Barcelone a été évoquée en lien avec le joueur. Cependant c’est le Lien rouge qui ne partira pas alors que Jurgen Klopp cherche à améliorer son équipe déjà talentueuse.

L’international espagnol est avec les Wolves depuis 2018, lorsque les West Midlanders ont payé 18 millions de livres sterling à Middlesbrough pour ses services. Il a été un habitué de la formation Black Country, disputant 114 matches de Premier League et marquant sept buts.

L’ancien homme d’Aston Villa a disputé 144 sorties toutes compétitions confondues et a été sélectionné huit fois par La Roja. La cohérence a toujours été un problème et Traoré n’a pas tout à fait atteint les sommets attendus ce trimestre.

Il n’a pas encore trouvé le chemin des filets ou enregistré une passe décisive en sept départs et 11 apparitions dans l’élite. Mais cela n’a pas rebuté Liverpool, avec des informations selon lesquelles Jurgen Klopp est un grand fan et a un « plan » pour l’Espagnol.

L’ancienne star de Tottenham, Darren Bent, pense qu’il est toujours un joueur de premier plan et montrerait sa vraie classe sous Klopp.

« Dans cette équipe, il pourrait être imparable », a-t-il déclaré à talkSPORT. « Son problème est la cohérence, mais dans cette équipe de Liverpool, où ils jouent avec une presse et une énergie élevées, cela pourrait être différent. »

Et l’ancien as d’Arsenal et d’Angleterre, Jack Wilshere, a accepté, ajoutant: « Il serait irréel. »

Les loups ambitionnent d’accélérer l’accord avec Traoré

Liverpool semblait prêt à faire un pas l’été dernier, mais aurait reculé devant son prix. Les loups l’ont évalué à environ 50 millions de livres sterling et les Merseysiders ont refusé de jouer au ballon.

Mais ils peuvent maintenant être en mesure de le débarquer pour moins cher. Les loups espèrent signer de manière permanente He-Chan Hwang, le prêteur du RB Leipzig, et doivent lever des fonds.

CalcioMercato suggère que Leipzig souhaite 42 millions de livres sterling pour l’attaquant international sud-coréen. Bruno Lage est impatient de décrocher l’as asiatique en janvier et cela pourrait provoquer la sortie de Traoré dans la nouvelle année.

Hwang a marqué quatre buts en neuf matches de Premier League pour les hommes en or et en noir. Il est le favori des fans après avoir eu un tel impact en peu de temps.

