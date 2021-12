Les experts de COVID-19 répondent aux questions sur Omicron – et d’où la variante peut provenir

Pavitra Roychoudhury, chercheuse à l’Université de Washington (à gauche) et Larry Corey, directeur émérite de Fred Hutch. (Photos UW et Fred Hutch)

On ne sait pas grand-chose sur la nouvelle variante de COVID-19 Omicron, mais ce que les scientifiques voient jusqu’à présent les met en alerte.

La variante comporte des dizaines de mutations, certaines suggérant qu’elle pourrait se propager rapidement et affaiblir la protection contre les vaccins et l’immunité naturelle. Il s’installe dans une région d’Afrique du Sud qui comprend Johannesburg, à mesure que les cas augmentent, et il a été trouvé dans des spécimens d’Europe dès le 19 novembre.

Les scientifiques se bousculent pour en savoir plus sur la variante. Dans quelle mesure les vaccins fonctionneront-ils contre Omicron ? Les mutations ont-elles une morsure dans le monde réel, ou non ? Est-il capable de surpasser Delta ?

Dans les semaines et les mois à venir, les réponses à ces questions deviendront claires. Et les chercheurs de Seattle auront un rôle clé pour y répondre.

« La communauté scientifique s’est vraiment ressaisie dès la première publication de cette variante », a déclaré Fred Hutch, médecin-chercheur, Larry Corey. Des chercheurs d’Afrique du Sud et du Botswana ont publié rapidement des séquences de variantes, peu de temps avant que l’Organisation mondiale de la santé ne la désigne la semaine dernière comme une « variante préoccupante » et la surnomme « Omicron ».

Corey dirige le COVID-19 Prevention Network, un consortium de recherche qui a coordonné les essais cliniques de plusieurs vaccins COVID-19 et qui étudiera Omicron. Lui et ses collègues ont des partenariats avec le South African Medical Research Council et d’autres groupes du pays évaluant Omicron, issus de décennies de recherche collaborative sur les vaccins contre le VIH.

Des chercheurs de Fred Hutch tels que Jesse Bloom et Trevor Bedford ont également pris l’initiative d’analyser les séquences de la variante et de commencer à évaluer son danger potentiel. Bedford, par exemple, a co-développé la plate-forme open source Nextstrain, qui crée des vues en temps réel des «arbres généalogiques» de virus.

. s’est entretenu avec Corey et avec Pavitra Roychoudhury, qui coordonne les efforts de test de variantes de vaccins au laboratoire de virologie de l’Université de Washington School of Medicine, qui traite une grande partie des tests COVID-19 de l’État.

Nous avons demandé pourquoi les scientifiques sont si préoccupés par Omicron, comment ils prévoient d’évaluer la variante et comment ils sauront quand il a atteint l’État de Washington. Corey a aussi une idée d’où il vient.

Pourquoi les scientifiques sont-ils préoccupés par Omicron ?

Omicron porte un grand nombre de mutations trouvées dans d’autres variantes, ainsi que de nouvelles. Certaines des mutations sont associées à une réactivité réduite à la vaccination ou à une immunité contre une infection naturelle, et elles peuvent également rendre moins efficace la thérapie par anticorps monoclonaux. De plus, la variante présente certaines des mêmes mutations qui semblent avoir rendu Delta hautement infectieux, a déclaré Corey. « Il s’agit d’une variante dérivée de l’homme qui est totalement nouvelle », a-t-il ajouté.

Mais si le virus est aussi méchant qu’il semble l’être d’après sa séquence devra d’abord être testé en laboratoire. « Nous devons confirmer ces problèmes sur le plan fonctionnel », a-t-il déclaré.

Les scientifiques s’inquiètent également de la façon dont le virus agit dans les populations humaines. La région de Johannesburg où la variante augmente a connu une importante épidémie de variante Delta il y a environ cinq mois, a déclaré Corey.

« On sait déjà que de nombreuses personnes qui ont pris Omicron ont déjà eu une infection Delta, car elles ont un registre pour confirmer les cas de COVID. Donc, nous savons qu’il peut percer Delta », et apparemment surmonter l’immunité naturelle, a déclaré Corey. « Ce n’est pas encore à 100 %, mais les données sont très suggestives. »

Corey et d’autres virologues notent qu’ils commencent seulement à en apprendre davantage sur la variante. Les scientifiques ne savent toujours pas comment toutes les mutations pourraient interagir – parfois, différentes mutations peuvent même s’annuler.

« En fin de compte, vous devez penser à toutes les mutations ensemble et à leur impact sur le virus », a déclaré Roychoudhury. « Je pense qu’il reste juste à voir quel sera l’impact réel. »

Quel genre d’expériences de laboratoire les scientifiques feront-ils pour évaluer l’omicron ?

Dans des expériences de laboratoire clés, les chercheurs étudieront dans quelle mesure les anticorps des individus vaccinés neutralisent le virus. Ils testeront le virus vivant entier et les composants du virus, tels que la protéine « spike », la partie du virus ciblée par de nombreux vaccins, a déclaré Corey. Les réponses de ces expériences de laboratoire devraient fournir aux scientifiques une bonne idée de la façon dont les vaccins fonctionneront contre la variante. Mais des données plus définitives nécessiteront des données sur les populations humaines.

Combien de temps dureront les expériences de laboratoire, quand en saurons-nous plus ?

« De nombreux laboratoires commencent à travailler là-dessus et j’espère que les données qui en sortiront seront très cohérentes et nous diront exactement ce qui se passe », a déclaré Corey. « À mon avis, cela va prendre dix jours à deux semaines pour obtenir quelque chose qui soit vraiment une lecture précise. »

Quels types de données seront collectées sur les populations humaines en Afrique du Sud ?

« Travailler avec les Sud-Africains, qui mesurent l’épidémie de la maladie là-bas, est important », a déclaré Corey. Le pays est à environ 30% vacciné, principalement avec des vaccins Pfizer/BioNTech et Johnson & Johnson, permettant des comparaisons entre les populations vaccinées et non vaccinées. Les chercheurs peuvent collecter des données telles que les taux d’hospitalisation et la gravité de la maladie chez les personnes vaccinées et non vaccinées, a déclaré Corey. « Tout ce genre d’informations est nécessaire sur le terrain pour que nous comprenions quelle sera l’étendue de cette épidémie. »



Omicron (en rouge) présente un nombre élevé de mutations dans une région de la protéine « spike » (S1) par rapport à d’autres variantes. (Tracé Nextstrain)

Omicron arrivera-t-il dans l’État de Washington ?

Roychoudhury dit qu’il y a de fortes chances qu’il y ait déjà des cas dans l’État. « Et si c’est le cas, nous finirons par l’attraper [with our testing], » elle a ajouté. « Il a déjà atteint un certain nombre de pays européens et nous pensons donc que ce n’est qu’une question de temps, sur la base de ce que nous avons vu des autres variantes et du temps qu’il nous a fallu pour les détecter ici. Il y a eu beaucoup de voyages ces derniers mois. On ne sait pas, cependant, si la variante a la capacité de surpasser Delta, la souche dominante actuelle aux États-Unis et dans une grande partie du monde.

Comment les chercheurs de l’UW recherchent-ils la variante à Washington ?

Le laboratoire UW effectue une grande partie des tests COVID-19 de l’État, avec une moyenne dernièrement d’environ 10 000 tests PCR par jour (les tests PCR sont les tests moléculaires les plus précis qui prennent généralement une nuit pour obtenir un résultat). Le laboratoire prélève également des échantillons positifs au hasard pour le type variant en utilisant le séquençage du génome entier. L’État de Washington a l’un des taux de tests de variantes les plus élevés de tous les États, testant environ 11% des échantillons positifs au COVID-19 depuis le début de cette année, a déclaré Roychoudhury.

Comment les données de test UW pourraient-elles aider à répondre aux questions sur Omicron ?

Des tests étendus pour les variantes peuvent aider les chercheurs à comprendre des questions telles que la vitesse à laquelle une variante se propage et les liens entre l’infection et l’hospitalisation et la vaccination, a déclaré Roychoudhury. «Est-ce plus transmissible? Est-ce que cela provoque une maladie plus grave? elle a dit. « Et est-ce que cela échappe aux vaccins actuels et rend les personnes vaccinées malades ? Et ensuite, emmène-t-il des personnes vaccinées à l’hôpital ? »

« Ce sont des héros, pour leur ouverture d’esprit et leur aide. »

Comment Omicron a-t-il émergé ?

Personne ne sait avec certitude comment Omicron est né. Mais Corey a une hypothèse.

Une façon dont de nouvelles souches virales peuvent apparaître est l’incubation à long terme chez un individu immunodéprimé. Cela donne au virus le temps d’évoluer, s’adaptant peut-être pour infecter les cellules plus efficacement ou pour mieux échapper à la réponse immunitaire.

Corey a écrit sur les preuves de cette voie d’évolution du virus COVID-19 dans une publication récente avec Bedford de Fred Hutch et d’autres collègues. « Malheureusement, c’est probablement ce qui s’est passé ici », a déclaré Corey.

« Cela provenait probablement d’une personne immunodéprimée avec un COVID de longue date qui a développé cela, et a ensuite été transmis au sein des familles, puis au sein des communautés », a-t-il déclaré. «Et puis nous avons eu peut-être quelques autres transmissions car cela s’est un peu adapté. C’est ainsi que ces souches arrivent.

Corey a ajouté que la montée en puissance de la nouvelle variante « illustre l’importance de la politique mondiale de vaccination ». Non seulement l’approvisionnement en vaccins est limité dans certains pays, mais l’hésitation à vacciner en Afrique du Sud et dans d’autres régions entrave également l’adoption du vaccin, a déclaré Corey.

Comment l’épidémie de VIH et la pandémie de COVID-19 se croisent-elles ?

Corey note que les personnes séropositives non traitées ont le potentiel d’incuber le virus COVID-19 à long terme. « La personne immunodéprimée la plus courante en Afrique subsaharienne est la personne infectée par le VIH non traitée. Donc, vous avez deux épidémies qui se croisent », a déclaré Corey. « L’Afrique subsaharienne a le taux le plus élevé de personnes non traitées contre le VIH au monde. Nous devons donc améliorer la façon dont nous gérons le VIH, en particulier le traitement, ainsi qu’impliquer la stratégie de vaccination contre le COVID avec la stratégie d’identification et de traitement du VIH. »

Que disent vos collègues d’Afrique du Sud de la réponse du monde à Omicron ? Certains pays ont mis en place des interdictions de voyager.

« Ils veulent s’assurer que les vols vers le pays ne sont pas interrompus car ils ont besoin d’équipements scientifiques et de fournitures pour effectuer les travaux de recherche », a déclaré Corey. « Et donc nous ne devons pas non plus les traiter comme des parias. » Bien que gagner du temps avant que les variantes ne se propagent puisse aider les pays à se préparer, Corey privilégie l’augmentation des tests dans les aéroports et d’autres mesures pour détecter et contenir les voyageurs positifs au COVID-19 plutôt que les interdictions générales de voyager.

Corey a ajouté: « Ce sont des héros, pour être si ouverts et nous aider. »

Est-il possible que les fabricants de vaccins aient besoin de reformuler leurs injections ?

Corey a supervisé des essais cliniques en un temps record pour Moderna, Johnson & Johnson et d’autres vaccins, il sait donc comment agir rapidement. Si les vaccins doivent être reformulés pour lutter contre Omicron ou une autre nouvelle variante à l’avenir, combien de temps cela prendrait-il ? « Nous le ferons aussi rapidement que possible humainement », a-t-il déclaré.

Mais jusqu’à ce que davantage de données soient collectées, les scientifiques ne sauront pas dans quelle mesure les vaccins actuels protégeront contre Omicron, à quel point la variante se propagera, à quel point elle sera infectieuse et d’autres questions clés.

Pendant ce temps, les Centers for Disease Control des États-Unis ont exhorté lundi les personnes non vaccinées à se faire vacciner et ont renforcé leurs recommandations pour les boosters COVID-19. Auparavant, les adultes de moins de 50 ans ne vivant pas dans un établissement de soins de longue durée étaient informés qu’ils « pourraient » recevoir un rappel – maintenant, l’agence recommande que tous les adultes « devraient » en obtenir un.

Corey a ajouté : « Je peux honnêtement dire que le boost est une très bonne stratégie. Vous voulez tous les anticorps que vous pouvez avoir.