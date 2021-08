Les experts de Finder prédisent que le prix Dogecoin devrait atteindre 1,21 $ d’ici 2025 et 3,60 $ d’ici 2030 – Marchés et prix Bitcoin News Crypto new media

Un panel d’experts a partagé sa prévision de prix pour le dogecoin pour la fin de l’année ainsi qu’en 2025 et 2030. Individuellement, les experts sont divisés sur le prix futur de la crypto-monnaie meme. Certains ont noté que le prix du dogecoin dépend fortement de la promotion du PDG de Tesla, Elon Musk.

Les experts partagent les prévisions de prix pour Dogecoin

Finder, un important site Web de comparaison de produits, a publié la semaine dernière le résultat de son enquête de juillet 2021 sur la prévision des prix du dogecoin. Pour déterminer si la crypto-monnaie mème est « sur le point de monter en flèche, ou si cette blague a finalement atteint sa date de péremption …

Les experts ont été interrogés sur leurs prévisions de prix pour le dogecoin pour 2025 et 2030. La société a expliqué que selon le panel :

Doge devrait voir sa valeur atteindre une valeur moyenne de 1,21 $ US d’ici 2025 et de 3,60 $ US d’ici 2030, selon la moyenne du panel.

Cependant, Finder a souligné que la valeur élevée était due à “une valeur aberrante tirant le prix moyen vers le haut”. Les prévisions pour décembre 2030 vont de 0 $ à 50 $, la moyenne étant de 3,60 $.

Les prévisions pour décembre 2025 vont de 0 $ à 10 $, la moyenne étant de 1,21 $. La prédiction la plus élevée est venue du maître de conférences de la Brighton Business School, Paul Levy, qui a évalué DOGE à 10 $. À titre de comparaison, « la prévision médiane pour Doge d’ici décembre 2025 est de 0,15 USD », a noté la société, ajoutant que « 30 % du panel voit la valeur de Doge à 1 USD ou plus en 2025 ».

Certains experts sont pessimistes quant au prix futur du dogecoin. Le technologue et futurologue de Thomson ., Joseph Raczynski, a déclaré : « Dogecoin finira par passer à 0 $. Il existe au moins 100 à 200 autres projets de cryptographie qui devraient valoir plus que DOGE. » Il a déclaré : « C’est incroyable de voir ce que [one] la célébrité peut faire.

Dogecoin a gagné en popularité au cours des derniers mois, en grande partie grâce au soutien de célébrités, telles que le PDG de Tesla, Elon Musk, également connu sous le nom de « Dogefather ». Musk a récemment révélé qu’il possédait personnellement des dogecoins. De nombreux nouveaux investisseurs se sont lancés dans le dogecoin alors que le prix a augmenté de plus de 10 fois en avril et mai, passant d’environ 0,06 $ à plus de 0,72 $. Le prix au moment de la rédaction est proche de 0,20 $.

En ce qui concerne les prévisions de prix de dogecoin pour 2021, Finder a décrit :

Alors que la pièce chaude unique a peut-être atteint des sommets élevés en 2021, l’avenir ne s’annonce pas aussi brillant, la valeur de Doge devant terminer l’année près de la moitié de son ATH à 0,42 $ US.

Les prévisions de prix du dogecoin pour la fin de l’année vont de 0 $ à 1 $, la moyenne étant de 0,42 $.

Finder a constaté qu’environ 15 % de son panel d’experts, soit 3 des 20 panélistes, qui ont fourni des prévisions de prix pour le dogecoin “s’attendent à ce que la pièce atteigne la barre insaisissable de 1 $ US”.

Doctorat de l’Université de la Saskatchewan Le candidat, Ajay Shrestha, est un membre du panel qui pense que le prix de la pièce meme pourrait atteindre 1 $, mais “seulement si dogecoin reçoit le soutien continu d’Elon Musk … Sinon, il n’y aurait pas un tel battage médiatique”. Le PDG de Cake Defi, Julian Hosp, pense également que le dogecoin vaudra 1 $. Néanmoins, il a dit :

Ce sera une pompe et une décharge.

Certains experts du panel n’étaient pas aussi optimistes. Le maître de conférences à l’Université de Canberra, John Hawkins, a prédit que le prix du dogecoin ne sera que de 0,15 $ d’ici la fin de 2021. Il a expliqué :

Dogecoin semble largement dépendant des tweets erratiques d’Elon Musk. Il est à peine utilisé comme instrument de paiement et s’est avéré une très faible réserve de valeur.

De plus, le panel a détaillé : « Il est sûr de dire que le panel est sorti sur Doge. 80% du panel appelle dogecoin une bulle, tandis que 10% disent que Doge n’est pas une bulle, les 10% restants étant incertains.

Le panel comprend des représentants de Galia Digital, Allnodes, Wave Financial, Morpher, Cryptocompare, Coinsmart, Banz Capital, Arcane Crypto, Rouge International et Rouge Ventures, Celsius Network, Coingecko, Coinflip, Token Metrics, Thomson ., Finder, Morgan Creek Digital, Zebpay, Amber, Decred, UCL, University of New South Wales, City University of Hong Kong et University of Western Australia.

