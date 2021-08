Les experts de la NBA dévoilent leurs prévisions pour la Conférence Est

in

Une multitude de théories et d’analyses circulent autour de ce que NBA saison 2021/22 Cela commencera dans quelques mois, mais peu sont aussi fiables et ambitieux que celui mené par la NBA elle-même avec des experts renommés de nature très variée, des techniciens aux journalistes, en passant par les anciens joueurs. Dans l’un d’eux réalisé par John Schumann et endossé par ses collègues, ce serait le classement de la Conférence Est à la fin de la saison régulière :

Filets de Brooklyn

dollars de Milwaukee

Atlanta Hawks

76ers de Philadelphie

chaleur de Miami

Knicks de New York

Celtics de Boston

Chicago Bulls

Rapaces de Toronto

Les sorciers de Washington