les experts de l’industrie partagent plus de prévisions pour 2022

Source : AdobeStock / Eddie Cloud

2022 approche à grands pas, et encore une fois, nous avons rassemblé quelques prédictions intéressantes sur ce que la nouvelle année pourrait réserver à l’espace crypto. Et, comme d’habitude, les avis sont partagés sur ce à quoi s’attendre, certains craignant que la réglementation ne devienne un obstacle pour les crypto-monnaies, et d’autres expriment leur optimisme.

Jeux de crypto

Marcus Sotiriou, analyste chez le courtier d’actifs numériques GlobalBlock, a commenté la croissance du métaverse et les jeux cryptographiques, également connus sous le nom de Play to Win ou GameFi . Il a déclaré dans des commentaires partagés avec Cryptonews.com que,

Le « montant extraordinaire de fonds » affluant dans le secteur des jeux cryptographiques pourrait signifier que les jetons de jeu connaîtront un « découplage du bitcoin » en 2022.

« Le métaverse sera probablement l’un des sujets brûlants de 2022, en particulier après le changement de nom de Facebook en Meta », a déclaré l’analyste, ajoutant que l’espace pourrait » traverser une phase d’hyper-croissance « .

Un nouvel hiver crypto ?

Lorsqu’on lui a demandé si 2022 verrait un autre hiver crypto comme celui que nous avons vu en 2018, Sotiriou a clairement indiqué qu’il ne le pensait pas, l’implication institutionnelle étant la principale raison.

« C’est parce que la principale différence entre le marché de temps en temps est le fait qu’il y a maintenant tant d’institutions impliquées dans l’espace », a déclaré Sotiriou.

« Cela signifie que la structure du marché est complètement différente », a fait valoir l’analyste, tout en expliquant qu’une proportion plus faible d’investisseurs de détail sur le marché signifie qu’il y a moins de personnes qui « paniqueront et vendront » lorsque le sentiment est baissier.

De même, Steve Ehrlich, PDG et co-fondateur de la plateforme crypto Voyager numérique , a également déclaré qu’un hiver crypto n’est pas attendu à court terme.

« L’adoption est trop éloignée pour le moment, ce qui peut éviter et limiter la volatilité à la baisse », a déclaré Ehrlich.

Cependant, le PDG de Voyager Digital a également déclaré que « tous les marchés évoluent par cycles », ajoutant que « les crypto-monnaies ne font pas exception ». Les crypto-monnaies sont encore jeunes en tant que classe d’actifs et il faut s’attendre à de la volatilité, a déclaré Ehrlich, ajoutant :

« Mais, à mesure que davantage de liquidités entreront sur le marché, ces cycles s’atténueront. »

Partageant également ses prévisions pour 2022, Eric Wall, directeur des investissements du crypto hedge fund Actifs Arcanes , a déclaré qu’il s’attend à ce que le marché l’année prochaine soit « quelque chose entre » un marché haussier et un marché baissier.

« Il n’y a pas de méga marché baissier », mais il n’y a pas non plus de « super cycle », a déclaré Wall, se référant à l’idée que la valeur des crypto-monnaies pourrait continuer à augmenter sur une période prolongée beaucoup plus longue que les cycles de marché précédents.

La prochaine itération de NFT

Commentant les jetons non fongibles (NFT), Eric Wall d’Arcane a déclaré dans son fil Twitter que les « jpegs » standard ne sont probablement que la première itération de l’innovation à se produire dans cet espace.

« Les gens trouveront de nouveaux cas d’utilisation intéressants pour les NFT », a-t-il écrit.

Matteo Dante Perruccio, président du Digital Asset Manager, était également optimiste quant à l’espace, qui jusqu’à récemment était principalement composé d’art numérique. Vague Financière , qui a déclaré qu’il continuerait d’évoluer rapidement au cours de la nouvelle année.

« [E] Il est clair que l’espace NFT continuera d’évoluer rapidement et de se développer de plus en plus dans le secteur financier en trouvant des applications sur les marchés hypothécaires et immobiliers », a déclaré Perruccio.

Il a ajouté qu’il pense que les TVN peuvent également avoir « un impact significatif » sur des choses comme la propriété foncière dans les pays en développement.

Risques réglementaires

En ce qui concerne les risques potentiels d’une nouvelle adoption de la cryptographie en 2022, Sotiriou de GlobalBlock a admis que de nouvelles réglementations, telles que le projet de loi américain sur les infrastructures, très discuté, pourraient devenir un problème.

« Le projet de loi sur les infrastructures introduira de nouvelles définitions de ce qu’est un » couloir « », a expliqué Sotiriou, ajoutant que les exigences imposées à ces acteurs seront presque impossibles à respecter tant que le projet de loi est en vigueur.

« [Las personas que participan en la red pueden tener que comportarse como operadores de nodos para reportar información de identificación para transacciones criptográficas que no tienen forma de recopilar”, dijo el analista.

Ehrlich de Voyager Digital también señaló los riesgos regulatorios en 2022 como un posible obstáculo para las criptomonedas, aunque dijo que es probable que esto sea más un problema para las instituciones que para el segmento minorista del mercado.

« Una encuesta de Bitwise [administrador de activos] vient de découvrir que 56% des conseillers financiers n’ont pas été affectés à Bitcoin en raison de problèmes réglementaires », a déclaré Ehrlich, notant que les institutions ont tendance à éviter les investissements dans ce qu’elles considèrent comme « une zone grise potentielle ».

Pendant ce temps, sur une note plus positive, Perruccio de Wave Financial a déclaré qu’il pensait que nous verrons « une position réglementaire plus favorable en Inde » ainsi que « plus de clarté » au Royaume-Uni en termes de statut réglementaire des échanges et des actifs numériques. . la garde là-bas.

Enfin, Perruccio soutient que 2022 est l’année où nous verrons enfin un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin approuvé par les régulateurs américains, ce qui serait certainement bien accueilli par la communauté crypto.

____

Apprendre encore plus:

– Prédictions de prix Bitcoin et Ethereum pour 2022

– Adoption des crypto-monnaies en 2022 : à quoi s’attendre ? – Tendances de la réglementation crypto 2022 : focus sur DeFi, Stablecoins, NFT et plus

– Tendances DeFi en 2022 : intérêt croissant, réglementation et nouveaux rôles pour DAO, DEX, NFT et jeux

– Crypto Security en 2022 : préparez-vous à davantage d’attaques DeFi, de perturbations de l’échange et d’erreurs de débutant

– Comment l’économie mondiale pourrait affecter Bitcoin, Ethereum et Crypto en 2022 – Crypto Exchange en 2022 : plus de services, plus de conformité et de concurrence

– Tendances d’investissement crypto en 2022 : préparez-vous pour plus d’institutions et de Memes Mania

Trouvez plus de prévisions pour 2022 ici.