Les experts de Minecraft peuvent être payés pour des services d’aménagement paysager virtuel

Mark Twain a dit un jour: «Achetez des terres. Ils ne le font plus. Cela a été vrai pendant un siècle, mais Twain n’a probablement pas imaginé quelque chose comme Minecraft quand il l’a dit. Dans les jeux vidéo, il est tout à fait possible de faire plus de terres. En fait, une entreprise embauche même de vrais paysagistes pour aider les joueurs de Minecraft à améliorer leurs espaces virtuels.

Comme l’a remarqué CNN, une société basée au Royaume-Uni appelée Whatshed cherche à embaucher une équipe de paysagistes virtuels qui peuvent donner aux joueurs des conseils sur la façon «d’améliorer leur espace extérieur dans le jeu». La société se concentre principalement sur l’offre de conseils sur les bâtiments extérieurs tels que les hangars et les ateliers, ainsi que sur les serres, et avec la pandémie en gardant autant à l’intérieur, il est probable qu’une bonne partie des joueurs se soient plongés profondément dans Minecraft pour la première fois.

Les candidats doivent déjà avoir une expérience avec Minecraft, mais pas nécessairement avec l’aménagement paysager – ils doivent être en mesure de démontrer une «passion pour le jardinage» et le plein air.

Une ligne humoristique dans la section «responsabilités» de la liste indique que les paysagistes doivent fournir des suggestions qui respectent le «budget» du client. Que cela signifie de l’argent réel basé sur le travail horaire ou Minecoin dans le jeu n’est pas clair, mais une autre page mentionne également ce dernier.

Si vous êtes de l’autre côté et que vous souhaitez embaucher un paysagiste virtuel pour votre monde Minecraft, vous pouvez également vous inscrire sur le même site Web. Vous bénéficierez d’une consultation d’une heure, puis recevrez des maquettes et des idées sur la façon d’améliorer votre monde. C’est vraiment le futur.

Minecraft est disponible sur pratiquement tout à ce stade, y compris Nintendo Switch, PS4, Xbox One et mobile. La majorité des plates-formes prises en charge proposent également le jeu croisé, donc peu importe la plate-forme sur laquelle se trouve le consultant par rapport au client.