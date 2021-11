Les experts de Sky s’accordent sur l’avenir du patron d’Aston Villa sous le feu, Dean Smith

Paul Merson et Jamie Redknapp pensent que Dean Smith mérite du temps pour renverser la vapeur d’Aston Villa, mais ce dernier a averti que leur première mi-temps vendredi était le type de performance pour le faire virer.

La défaite 1-0 contre Southampton était la cinquième défaite consécutive de Villa. Adam Armstrong a frappé sur trois minutes et Villa n’a pas pu récupérer pour s’enfoncer toujours plus près de la zone de relégation. Seulement trois points les séparent de Burnley, 17e. Ils ont concédé 13 buts lors de ces matchs et n’en ont marqué que cinq et la sonnette d’alarme sonne à Villa Park.

Les choses étaient si différentes en septembre lorsque les victoires contre Everton et Manchester United semblaient avoir l’air d’avoir fait un travail léger pour perdre. Jack Grealish.

Smith subira une pression accrue après une mauvaise première mi-temps a conduit à une autre défaite malgré un rallye après la pause.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’on lui laisserait le temps de parler des résultats récents, Smith a répondu : « Je n’en ai aucune idée. »

Lorsqu’on lui a demandé combien de patience le club devrait faire preuve avec Smith, Merson a déclaré à Sky Sports: « Beaucoup. Je pense que c’est un bon manager et je pense qu’il a besoin de temps. Jack Grealish était un grand footballeur pour Aston Villa. Il était leur joueur principal, alors Smith a besoin de temps.

«Comme il l’a dit, et il ne fait jamais vraiment d’excuses, mais il a cinq ou six joueurs qui jouent (généralement). J’entends les managers dire qu’ils n’ont pas beaucoup de chance avec les blessures, puis vous regardez la liste et l’un d’entre eux joue sur six. Les joueurs de Villa sont tous de gros joueurs et Smith a besoin d’eux pour revenir dans l’équipe.

« De plus, ce qu’il a dit à propos de six gars qui sont passés par l’académie et qui sont sur le banc, c’est une grosse affaire. Vous jouez en Premier League et vous faites passer des jeunes en même temps. Pour moi, gardez-le là-dedans car il donnera également une chance aux enfants. Alors, oui, garde la foi.

Son collègue expert Redknapp a convenu: «La performance en première mi-temps est le genre de performance qui fera virer un manager, mais ils sont sortis en deuxième mi-temps, ont montré un certain désir et ils ont fait quelques chances.

«Ce n’étaient pas les chances nettes que vous auriez aimées, mais regardez Smith et les joueurs qu’il a blessés. Il n’a pas de Danny Ings, pas de Bertrand Traoré, pas de Morgan Sanson et pas de Douglas Luiz. Ce sont des joueurs qui peuvent faire quelque chose et qui sont vraiment importants. Donc, je pense qu’ils doivent juste être très prudents.

«Ils ont perdu leur talisman et leur meilleur joueur en Jack Grealish, donc celui qui allait affronter le groupe allait le trouver parce qu’ils dépendaient tellement de lui. Chaque fois que je regardais Villa sans Grealish, ils étaient pauvres. Donc, pour cette raison, vous devez lui donner le temps de faire jouer Emi Buendia et Leon Bailey à un niveau qu’ils peuvent.

Smith a été interrogé sur son avenir lors de la conférence de presse d’après-match sur la côte sud. Et l’ancien patron de Walsall a déclaré qu’il ne s’inquiéterait pas des choses hors de son contrôle.

Smith est convaincu qu’il peut changer les choses

«Je n’ai jamais eu aucun contrôle sur cela, donc je ne m’en soucie jamais. Je me concentre toujours sur mon travail au jour le jour et continue de le faire », a ajouté Smith.

«Je suis très confiant si on donne le temps que nous allons renverser la situation avec l’équipe que nous avons et les payeurs que nous avons de retour (de blessure).

«Je suis évidemment déçu. Je pense que nous avons une équipe solide ici, en ce moment nous avons un peu de mal avec les blessures.

« Cinq défaites semblent être venues de nulle part un peu. Il y a eu des matchs serrés, de mauvaises décisions sont contre nous, mais les gars ont tout laissé de côté aujourd’hui et vous pouvez voir leur soutien et comment ils voulaient obtenir un résultat aujourd’hui.

Smith a estimé que son équipe n’a pas joué avec suffisamment d’intensité en première mi-temps, mais est plus satisfait des performances lors des défaites contre West Ham et Southampton que lors du match précédent à Arsenal.

« C’était évident une bien meilleure performance en deuxième mi-temps, nous avons joué avec beaucoup plus d’intensité », a-t-il ajouté.

«Je pensais que nous avions de la pression sur eux, je ne pense pas que notre pression était assez bonne en première mi-temps. Nous avons essayé de changer cela en milieu de partie. C’est beaucoup plus difficile à faire, mais nous l’avons fait, nous avons bien fait les choses et nous avons pensé que nous étions la meilleure équipe en deuxième mi-temps. Ils étaient la meilleure équipe en première mi-temps.

« En fait, je pense que je me sentais bien pire après le match contre Arsenal. Nos deux dernières performances ont montré beaucoup d’intensité et de caractère.

« Les fans qui étaient ici ce soir ont vu les efforts déployés par les gars et ils doivent continuer à le montrer. »

