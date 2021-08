Les experts disent que cinq joueurs font face à une saison décisive avec le Bayern Munich … êtes-vous d’accord?

in

La première moitié de la saison 2020/2021 a vu beaucoup de bonnes choses avec le Bayern Munich, mais la seconde moitié de la campagne a laissé des fans et des experts interroger quelques-uns des jeunes joueurs de la liste.

Plus précisément, kicker a nommé cinq joueurs qui, selon lui, font face à une saison décisive :

Niklas Süle est l’un des joueurs du Bayern Munich dont l’avenir pourrait être en jeu. Photo de Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via . Benjamin Pavard Alphonso Davies Niklas Süle Serge Gnabry Leroy Sane

Pavard est dans le collimateur des fans depuis un début lent et marqué par les blessures jusqu’à la saison dernière, mais le Français a inversé sa saison en seconde période. Pourtant, les souvenirs sont restés longtemps dans la base de fans – et apparemment dans le front office – alors que des rumeurs se sont multipliées selon lesquelles le club souhaitait une nouvelle option pour le poste. Les experts du botteur disent que Pavard n’était pas assez menaçant offensivement et n’a pas fait assez près défensivement. Bien que cela puisse certainement être dit pour la première moitié de la saison, il est apparu que Pavard était sur la bonne voie dans la seconde moitié.

Quant à Sane et Gnabry, le duo d’ailiers était tous les deux très incohérent la saison dernière. Tous deux ont un talent immense, mais ont été sujets à des périodes de disparition. Pour Gnabry, son contrat court jusqu’en 2023 et le club devra prendre une décision au cours de cette saison s’il souhaite prolonger l’international allemand. Autrefois considéré comme une extension de tir, Gnabry aurait voulu être payé de l’argent de Sane – et le Bayern Munich pourrait avoir besoin de beaucoup plus de cohérence pour que cela se produise.

Aux yeux du front office, Sane a eu un an de période de grâce pour s’acclimater à la vie au club et guérir complètement de sa blessure au LCA subie en 2019. La laisse, cependant, pourrait ne pas être aussi longue pour Sane cette saison. Bien qu’il ait fait des progrès importants en s’engageant à jouer en défense au cours de la saison dernière, l’ailier n’a pas été à la hauteur du battage médiatique ou du salaire exorbitant. Même le capitaine Achab lui-même, le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic, a déjà déclaré que le club devait en voir plus de sa White Whale Sane cette saison.

Süle est un autre joueur qui est vraiment dans une situation difficile. Son accord devant expirer en 2022, le Bayern Munch doit prolonger le défenseur ou le vendre dans les prochaines semaines. Sinon, la star de 25 ans pourrait quitter le club gratuitement, ce qui serait une énorme erreur pour un certain nombre de raisons. Les experts du kicker pensent simplement que Süle a pris de mauvaises décisions la saison dernière et devront montrer que c’était un coup de chance au cours de cette campagne.

Le dernier nom sur la liste était Davies, ce qui pourrait surprendre certains fans. Une énigme, qui a fait irruption sur la scène lors de la saison 2019/2020, Davies avait l’air certain d’être une star en devenir. La saison dernière, cependant, Davies a subi de multiples blessures et a connu certains des pires matchs de sa carrière relativement brève au Bayern Munich. Sur le plan de la position, Davies a parfois eu du mal et le Canadien devra faire preuve – voici encore ce mot – de cohérence.

Ces joueurs sont-ils sur la sellette ? Dites-nous ci-dessous dans les commentaires.