Les experts du marché considèrent les crypto-monnaies comme un risque majeur, révèle une enquête de la Fed

La dernière version du rapport sur la stabilité financière de la Réserve fédérale américaine a mis en évidence la crypto-monnaie comme l’une des menaces à la stabilité financière. L’enquête a sondé les réponses d’experts du marché, y compris des investisseurs et des universitaires, des conseillers politiques et des sociétés de courtage.

La peur de la crypto-monnaie remplace les inquiétudes liées à la pandémie de coronavirus

Les crypto-monnaies comme le Bitcoin et les stablecoins étaient considérées comme un risque potentiel pour la stabilité financière du système financier existant, selon environ 20% des 24 professionnels contactés par la Fed dans le rapport.

Rappelons que le gouvernement fédéral n’avait pas inclus les crypto-monnaies ou les pièces stables comme menace dans une précédente analyse des risques. Au lieu de cela, la pandémie de coronavirus a été mentionnée dans le précédent rapport publié en novembre.

Les principaux risques ou vulnérabilités mentionnés dans le rapport de jeudi étaient tous associés à la pandémie et à ses effets sur les économies américaine et mondiale. Les «variantes résistantes aux vaccins» se sont classées parmi les plus élevées, 60% des répondants les désignant comme une menace potentielle pour la stabilité continue de l’économie.

Cela a été suivi par une «forte hausse des taux d’intérêt réels», qui a pris 50%.

La «poussée d’inflation» est venue ensuite, 45% des répondants affirmant que cela pourrait avoir un impact négatif sur l’économie. Les «tensions américano-chinoises» et les «évaluations / corrections d’actifs risqués» ont toutes deux vu 35% des participants les considérer comme des menaces probables, entre autres préoccupations.

Réserve fédérale, une menace potentielle non crypto

La Réserve fédérale a été considérée comme une menace potentielle pour la stabilité financière dans le passé en raison de l’impression présumée de billions de dollars par la banque centrale, qui a suscité des inquiétudes sur l’inflation.

La Fed aurait fait de l’impression de l’agenda en dollars l’un des nombreux outils pour aider à soutenir l’économie en difficulté pendant la pandémie de coronavirus.

Il a également déclaré qu’il pourrait permettre à l’inflation de dépasser son objectif de 2% pour échapper à la récession induite par la pandémie; il ne se précipitera pas pour augmenter les taux pour éviter l’inflation.

Bien que les Bitcoiners et les passionnés de cryptographie aient fait valoir que les pratiques d’impression de l’argent du gouvernement fédéral pourraient menacer la stabilité financière et provoquer de l’inflation, certains économistes ne le pensent pas.

Ces préoccupations surviennent à un moment où les crypto-monnaies ont été adoptées dans le monde entier par les marchés traditionnels et les investisseurs institutionnels. Des entreprises comme Tesla, PayPal, Microsoft, Etsy, VISA, MasterCard, entre autres, ont de plus en plus adopté les crypto-monnaies pour les paiements et les services.

MasterCard a récemment signé un partenariat avec Crypto Exchange Gemini pour aider à lancer sa carte de crédit de récompenses de crypto-monnaie. La carte de crédit offrirait un cashback crypto aux clients Gemini chaque fois qu’ils achètent avec elle.

Dans le même ordre d’idées, VISA s’est associé à la société Fintech Tala pour promouvoir l’utilisation de l’USD Coin (USDC). La collaboration impliquait Circle, la société derrière l’USDC, et la Stellar Development Foundation qui supervise la crypto-monnaie XLM se réunissant pour fournir un accès à l’USDC via son portefeuille numérique.

