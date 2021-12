Les archives géologiques montrent que la période d’activité la plus récente de Yellowstone – les coulées de lave – s’est produite il y a environ 70 000 ans.

Et les trois plus grandes éruptions du volcan ont eu lieu il y a environ 640 000, 1,3 million et 2,1 millions d’années.

Bien que l’USGS ait assuré que ce n’était pas le cas, le cycle d’éruptions a conduit beaucoup à croire que Yellowstone éclate comme une horloge et que nous sommes en retard pour une autre explosion.

Mais même si Yellowstone n’est pas en retard et ne devrait pas entrer en éruption de si tôt, la sismicité de l’Idaho à 155 miles de là pourrait-elle avoir un impact sur les chances de souffle du volcan ?

Selon l’USGS, la réponse simple est : « Non ».