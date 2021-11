Les experts en horlogerie de la reine Elizabeth passent 40 heures à remonter ses horloges pour changer d’heure | Royale | Nouvelles

Le château de Windsor lui-même a emmené les fans de la firme dans les coulisses d’une vidéo publiée sur la page des réseaux sociaux de la famille royale le samedi 30 octobre. La vidéo originale suit Fjodor van den Broek, le conservateur horloger, également connu comme l’horloger du château, alors qu’il se prépare pour un week-end chargé.

Deux fois par an, l’expert horloger est chargé de changer l’heure de tous les appareils et horloges du domaine de Windsor.

« Nous avons 400 horloges sur le domaine, dont 250 sont à l’intérieur du château et le reste est réparti autour du domaine », a-t-il déclaré.

« Lorsque nous reculons les horloges en hiver, c’est un processus un peu différent pour chaque horloge.

« En été, c’est beaucoup plus facile parce que chaque horloge avance juste d’une heure et pour chaque fois, il me faut environ un week-end pour régler toutes les horloges à la bonne heure. »

Le restaurateur horloger mentionne également qu’il visite le château de Windsor chaque semaine pour vérifier les horloges.

« Tout comme une voiture a besoin d’un contrôle technique de temps en temps, une horloge aura besoin d’un entretien tous les deux ans.

« Je connais très bien chaque horloge », a-t-il ajouté.

Les horloges des résidences de la reine font partie du Royal Collection Trust (RCT).

« Les gens sont toujours étonnés qu’au château de Windsor et au palais de Buckingham, il y ait un petit fuseau horaire dans les cuisines, où les horloges avancent toujours de cinq minutes.

« C’est pour que la nourriture arrive à l’heure… c’est un rappel constant que c’est important.

« Je vérifie toutes les horloges dans les appartements d’État avant l’arrivée du public pour m’assurer qu’ils sont à l’heure.

« La plupart des horloges sont assez précises mais de temps en temps, sans raison, elles commenceront soudainement à perdre ou à gagner du temps – quelque chose que je viens de commencer à appeler » la vie « .

« Donc, je dois garder un œil constant sur eux. »