Les experts estiment que 8 188 cancers buccaux seront diagnostiqués cette année en Espagne

12/06/2021 à 18:15 CEST

le cancer de la bouche Il fait partie des 10 cancers les plus fréquents, avec entre 300 000 et 700 000 nouveaux cas survenant chaque année dans le monde.

À l’occasion de Journée européenne contre le cancer buccal, le Conseil général des dentistes rappelle que la la prévention, l’auto-examen et le diagnostic précoce sont essentiels pour vaincre le cancer de la bouche.

Les experts en santé bucco-dentaire insistent sur l’importance de prendre soin de sa bouche pour prévenir divers types de tumeurs, car données d’incidence sont inquiétants.

Et c’est que la Société espagnole d’oncologie médicale (SEOM) estime que en 2021, 8 188 nouveaux cancers de la cavité buccale et du pharynx seront diagnostiqués en Espagne.

De ce nombre, 5 725 cas correspondront à des hommes et le reste, 2 463, à des femmes.

Concernant la survie de ce type de cancer, la SEOM indique un taux de 57,2% chez les femmes et 38,2% chez les hommes.

Environ, 1 500 personnes meurent chaque année dans notre pays à cause du cancer de la bouche.

Tabac et alcool, les responsables

Il existe de nombreuses investigations menées sur les cancers buccaux qui indiquent deux facteurs de risque directement impliqués dans l’apparition de ces tumeurs : l’alcool et le tabac.

Recherche renforcée par des données d’experts concluant que 90 % des cas de cancer de la tête et du cou sont liés à consommation de tabac et d’alcool.

Plus précisément, la mauvaise consommation de pipe est particulièrement liée au cancer de la partie des lèvres, et le tabac à chiquer est associé à une augmentation de 50% du risque de développer un cancer des joues, des gencives et de la surface interne des lèvres, selon les données de l’American Society. d’Oncologie Clinique (ASCO).

De même, une consommation fréquente d’alcool augmente considérablement le risque de souffrir de ce type de cancer.

Mais non seulement ces deux substances affectent le développement du cancer de la bouche, mais il y a plus de facteurs impliqués :

Exposition au soleil. Une exposition excessive et non protégée au soleil est liée au cancer des lèvres. Par conséquent, n’oubliez pas la protection solaire spécifique pour cette zone de la bouche.Virus du papillome humain (VPH). Ces dernières années, il y a eu une augmentation des cancers oropharyngés liés au VPH dans les amygdales et la base de la langue.

Mauvaise hygiène. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une mauvaise santé dentaire ou une irritation due à des prothèses dentaires mal ajustées peuvent augmenter le risque de développer ce type de cancer. Un régime dans lequel les fruits et légumes ne sont pas une partie fondamentale peut augmenter le risque de développer un cancer de la bouche.

Vie saine, auto-examen et visites chez le dentiste

Et comme le mieux est la prévention, le Conseil Général des Dentistes recommande de porter un mode de vie sain et visite chez le dentisteau moins une fois par an et tous les six mois, à partir de 40 ans, pour détecter d’éventuelles blessures pouvant conduire à cette pathologie grave.

De même, il est important de réaliser exploration de soi, en examinant les lèvres, le palais, l’intérieur des joues, la langue et les gencives.

De plus, il faut prêter attention à symptôme Quoi:

Plaies non cicatrisantes dans la bouche ou les lèvres Apparition de taches rouges ou blanches sur les gencives, la langue, les amygdales ou la muqueuse buccale Nodules (bosses) sur la lèvre, la bouche, le cou ou la gorge Maux de gorge persistants, enrouement ou changement dans la voix Sensation d’engourdissement, de douleur ou de saignement de la bouche ou de la langue Difficulté à mâcher, avaler ou bouger la mâchoire ou la langue Mal d’oreille et/ou douleur à la mâchoire Mauvaise haleine Perte chronique de dents ou douleur dentaire Fausse prothèse dentaire qui ne s’adapte plus bien

Selon les mots du Dr Óscar Castro Reino, président du Conseil général des dentistes, « La dentisterie joue un rôle fondamental dans la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer de la bouche. Seulement 25 à 30 % des cas de cancer buccal sont détectés à un stade précoce, ce qui augmente considérablement le taux de survie et évite la nécessité d’un traitement agressif. Pour cette raison, il est d’une importance vitale de prévenir le cancer de la bouche en suivant les conseils et les recommandations du dentiste lors d’examens de contrôle réguliers.