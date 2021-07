Les experts insistent sur la nécessité de bien ventiler les espaces intérieurs pour éviter le Covid-19

05/07/21 à 18:50 CEST

À peine 10 jours se sont écoulés depuis que le masque a cessé d’être obligatoire à l’étranger et malgré cela nombreux sont ceux qui continuent à le porter. Et c’est qu’au cours de cette longue année nous avons beaucoup appris sur la meilleure façon d’éviter la transmission de SRAS-CoV-2.

Mais il reste encore certains comportements acquis au début de la pandémie qui, un an plus tard, des preuves scientifiques ont montré qu’ils sont totalement inutiles pour nous protéger de la Covid19.

Les particuliers et les entreprises continuent de dépenser de l’argent pour des mesures anti-covid, comme des cloisons, des produits pour désinfecter les surfaces, des gants, qui ne vont pas vraiment empêcher la transmission du coronavirus.

Afin de mettre à jour les preuves scientifiques et de mettre à jour les systèmes de prévention, les experts nationaux et internationaux qui ont participé au webinaire “Vérités et canulars sur les preuves de mesures de restriction sociale pour contenir la pandémie de COVID-19” tenue dans le Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique (SEPAR)

Les conclusions des experts sont claires. Les aérosols sont la principale voie de contagion du COVID-19, de sorte que certaines des mesures restrictives qui ont été imposées à la population pour éviter la contagion ne sont pas efficaces, tandis que d’autres mesures restent efficaces et recommandées.

Parmi ces derniers, l’utilisation de masques serré au visage donc il n’y a pas de fuites; tenir des réunions de travail et de famille à l’extérieur; La ventilation des espaces clos et, si cela n’est pas possible, l’installation de filtres à particules (par exemple, HEPA à haute efficacité) et l’évitement des épurateurs d’air chimiques et électroniques sont les mesures les plus efficaces pour empêcher la transmission.

Infection aéroportée, presque la seule chose importante

Il y a tout juste un an, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirmait que le virus du SRAS-CoV-2 se transmet par de grosses gouttes (gouttelettes en anglais), qui sont expulsées en toussant ou en parlant et non elles restent flottantes dans l’air, mais tombent rapidement au sol près de l’infecté.

Eh bien, récemment à la fois le qui comme le CDC (Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes), des États-Unis, ont reconnu le contraire, que Aérosols -particules qui s’exhalent, très petites, et restent en suspension dans l’air – sont la principale voie de contagion du COVID-19 et que les gouttelettes lourdes ne sont pas.

“Cela a été l’une des erreurs les plus graves en santé publique parce qu’ils ont dit que presque la seule chose qui s’est produite ne s’est pas produite”, a déclaré le Dr José Luis Jiménez, professeur de chimie et de sciences de l’environnement à l’Université du Colorado. “Les infections aéroportées sont à peu près la seule chose importante.”

Compte tenu des nouvelles preuves scientifiques, Jiménez a souligné que la mesure recommandée de 1-2 mètres de distance sociale fonctionne, mais pas parce qu’en s’éloignant d’une personne porteuse du virus, les grosses gouttes tombent au sol, mais surtout parce que la respiration arrête l’air que cette personne expire.

Cette voie de contagion est la même pour Covid-19 et il est important pour de nombreux autres virus respiratoires tels que la grippe.

“Une pandémie à l’intérieur”

De plus, « il est plus facile de l’attraper à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il s’agit d’une pandémie à l’intérieur », a souligné l’expert.

Dehors, les gens peuvent attraper celui à qui ils parlent à proximité, mais cas de sur-propagation, ne se sont produits qu’à l’intérieur.

En revanche, le risque d’être infecté par des particules contaminées présentes sur les surfaces (fomites) est très faible, 1 cas pour 10 000, selon de nouvelles preuves scientifiques résumées par le CDC américain.

Face à ces nouvelles preuves scientifiques, le Dr Jiménez souligne que certaines mesures encore en vigueur ne sont pas utiles, par exemple, les écrans latéraux qui ne sont que dans une situation de caisse.

De plus, l’expert estime que les citoyens doivent arrêter de gaspiller de l’argent en achetant des produits pour nettoyer les surfaces ou désinfecter les courses, sauf dans des endroits comme les hôpitaux, où la désinfection des boutons et des interrupteurs doit se poursuivre.

Et un aspect de plus que, désormais avec ou sans pandémie, il faut se laver les mains fréquemment, car c’est une mesure préventive contre tous les agents pathogènes.

En revanche, l’expert insiste sur le fait que les réunions de travail et de famille doivent avoir lieu à l’extérieur.

Et il est également essentiel de contrôler notre niveau de voix et de parler moins, car il a été démontré que parler fort et parler plus augmente la transmission de COVID-19, il est donc recommandé de parler moins ou plus doucement et de ne pas parler dans les transports en commun.

Dans les maisons, les bars et les restaurants sont des endroits où les gens ont tendance à parler et il y a eu des cas de propagation excessive qui ne se sont pas produits dans des endroits où les gens ne parlent pas.

Quant aux masques, il précise qu’ils sont un filtre contre les aérosols, mais il précise que “ce filtre doit être de bonne qualité et bien ajusté pour qu’il n’y ait pas de fuites”.

le masques N95 et FFP2 sont des filtres de qualité et permettent de bien respirer, mais ils ne tiennent pas toujours bien et ne scellent pas bien sur le visage.

L’expert avance également que la prochaine génération de masques sera celle des “demi-masques en élastomère qui se connectent à un morceau de silicone qui se serre très bien et il n’y a pas de fuites”.

Insister sur la ventilation intérieure

Le professeur de l’Université du Colorado insiste sur la importance essentielle de la ventilation des espaces intérieurs.

Pour ce faire, les fenêtres doivent être ouvertes en permanence pour ventiler et, si la ventilation n’est pas possible, des filtres (comme le HEPA à haute efficacité, bien que des filtres moins chers construits avec un ventilateur normal fonctionnent également) pour purifier l’air dans les espaces clos. comme mesurer le CO2 à l’intérieur.

À cet égard, le Dr Jiménez défend la mise en place d’un affichage public afin que la population puisse savoir à tout moment qu’elle se trouve dans un endroit bien aéré.

Concernant les autres systèmes proposés pour maintenir l’air en condition, Jiménez prévient que Vous ne devez jamais recourir à la chimie (ozone, ions, hydroxyle, etc.) car elle peut provoquer des réactions chimiques avec les personnes présentes et avec les polluants de l’air intérieur, produisant des substances plus dangereuses.

Des produits d’une efficacité douteuse contre le virus et qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé sont vendus comme purificateurs d’air.

Le SARS-CoV-2 peut-il être logé dans des évents ?

Actuellement, il n’y a pas suffisamment de preuves que l’infection par le SRAS-CoV-2 est causée par des aérosols infectieux qui sont distribués par les conduits des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et le risque que cela se produise est très faible.

Ces systèmes filtrent bien les grosses gouttelettes avec SRAS-CoV-2, mais il est possible que de petites gouttelettes (aérosols) se propagent à travers un système CVC à l’intérieur d’un bâtiment et à travers un système de climatisation autonome, si l’air est recyclé.

D’autre part, “les systèmes CVC peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réduction de la transmission intérieure si le taux de renouvellement d’air est augmenté et l’utilisation de l’air extérieur est augmentée.”

À cet égard, des études ont été publiées qui ont fourni des preuves scientifiques de deux manières : celles qui ont découvert que les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation contribuent à la propagation du virus et celles qui ont découvert que ces systèmes peuvent servir de stratégie pour le contrôle de la maladie.

« Bien qu’il n’y ait pas de données pour préciser et quantifier les besoins de ventilation des bâtiments, on peut affirmer que l’augmentation du renouvellement d’air et l’augmentation de l’air extérieur peuvent contribuer à la réduction de la transmission dans les espaces intérieurs », conclut le médecin pneumologue Carmen Diego.

Une étude de 318 éclosions dans 416 endroits a révélé que 254 de ces cas se sont propagés à domicile; 108 dans les transports ; 14 (3,3 %) dans les restaurants ; 7 (1,68 %) dans les centres commerciaux ; et 7 (1,68 %) et lieux de divertissement.

Les autres cas ont été infectés dans divers endroits, entre les hôpitaux, les chambres d’hôtel et le mldr;

Cela signifie que, sur ce total, 6,6% de toutes les épidémies se sont produites dans des restaurants, des centres commerciaux et des lieux de divertissement, tels que les théâtres, conclut-il. Carmen Diégo.

C’est pourquoi le spécialiste insiste sur l’importance de travailler sur des solutions pour éviter la recirculation de l’air et pour améliorer la qualité de l’air intérieur et son renouvellement.