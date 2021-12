Les experts mettent en garde contre le cannibalisme parmi les colons de l’espace si les systèmes alimentaires échouent

Deux spécialistes de l’espace ont averti que les astronautes pourraient se tourner vers le cannibalisme si les humains ne se préparent pas suffisamment aux rigueurs de la colonisation de l’espace extra-atmosphérique.

Charles Cockell de l’Université d’Édimbourg a décrit les diverses difficultés auxquelles les colons de l’espace pourraient être confrontés, mais il a souligné que la plus grande préoccupation pourrait très bien être très ancienne et familière : la sécurité alimentaire.

Cockell souligne que les colonisateurs doivent s’assurer que les systèmes d’agriculture et de culture fonctionnent correctement, sinon ils pourraient se retrouver dans une situation similaire à celle de l’exploration de l’Arctique de Sir John Franklin en 1845, qui a conduit l’équipage à se cannibaliser les uns les autres.

« L’équipage de Franklin a essayé de trouver le passage du nord-ouest sur des navires à la fin du XIXe siècle », a déclaré le professeur d’astrobiologie au Metro. « Ils étaient les pièces de technologie les plus sophistiquées disponibles à l’époque. »

Dans cette image de la vidéo mise à disposition par SpaceX, un véhicule d’essai Starship est assis au sol après son retour d’un essai en vol à Boca Chica, Texas, le mercredi 5 mai 2021. (SpaceX via AP)

« Ils avaient de la nourriture en conserve, qui était la nouvelle technologie, et pourtant, ils se sont perdus, échoués et ils ont fini par dégénérer en cannibalisme », a-t-il expliqué. « Si vous mettez un groupe de personnes sur Callisto, les choses commencent à mal tourner et le module de croissance des plantes tombe en panne, ils vont se manger s’il n’y a pas d’autre moyen de survivre. »

Le Dr Cameron Smith, cofondateur de Pacific Spaceflight, a convenu qu’il s’avérera vital d' »établir un très bon système agricole et d’y stocker beaucoup de nourriture ».

Smith a suggéré que le commerce fournirait la plus grande source de revenus et de ressources durables, tout comme les premières colonies des XVIIe et XVIIIe siècles.

« Ces colonies avaient des contacts (minimes) avec d’autres villages agricoles – un peu comme une ancienne colonie », a-t-il expliqué.

Il a également noté que dans le cas de l’équipe de rugby uruguayen Old Christians Club, qui a survécu à un accident d’avion dans les Andes en cannibalisant uniquement les morts – un résultat sombre mais qui, selon lui, a montré que même un résultat désastreux peut se produire sans panne. en ordre.

Les professeurs ont plaidé pour différents emplacements cibles pour de telles colonies, Cockell ayant choisi des lunes autour de Jupiter et de Saturne tandis que Smith a suggéré que la ceinture d’astéroïdes pourrait offrir le meilleur potentiel.