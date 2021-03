Les experts mettent en garde contre le risque de changement de tendance de la courbe de contagion en Espagne

La courbe des infections à coronavirus en Espagne est de plus en plus plate. Avec une incidence cumulée (AI) de 130 cas pour 100 000 habitants, encore loin de l’objectif, la tendance à la baisse est menacée, préviennent les experts.

Quatre communautés autonomes ont connu des augmentations cette semaine. Au Pays basque, avec une IA de 200 cas, ils craignent que la légère augmentation implique un changement de tendance, après avoir enregistré le taux de positivité le plus élevé en un mois.

Dans Catalogne, avec 1 176 nouveaux cas et 18 décès, a également enregistré un ralentissement de la baisse des infections. Plus de 200 cas pour 100000 habitants est également Madrid, qui avec Ceuta et Melilla, enregistre les pires données de la pandémie.

Asturies, qui a réussi à franchir la barre des 200, connaît, avec 142 cas, un léger rebond. Oui Andalousie, avec 890 nouvelles infections et 22 décès, maintient l’incidence cumulée dans 122 cas.

Galice, qui a réussi à plier la courbe et à avoir de très bonnes données, enregistre ce samedi, avec 277 infections, 50% de cas de plus qu’il y a une semaine.

À l’autre extrême, le meilleur: Estrémadure Oui Baléares, qui enregistre plus que les nouvelles infections: 98 et 34 respectivement. En général, les cas augmentent davantage dans les endroits où la variante britannique est plus présente.

Par conséquent, ajouté à l’assouplissement des restrictions, les experts mettent en garde contre un éclosion possible de la pandémie.