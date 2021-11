Les experts mettent en garde contre les dangers de garder de l’argent à la maison

11/04/2021

Pourquoi n’est-il pas idéal d’avoir de l’argent à la maison ? Hormis le fait que l’épargne est légale et aussi légitime tant qu’elle est déclarée, ce n’est pas l’option la plus appropriée car on peut tout perdre en un clin d’œil.

Un vol imprévu ou une catastrophe naturelle, sans aller plus loin, peut nous laisser sans rien et faire faillite et de nos jours ce n’est pas une situation agréable. Par conséquent, il est très important de préciser que si nous voulons garder de l’argent dans notre maison, nous avons, par exemple, un coffre-fort (caché) qui nous permet de le placer à l’intérieur.

Ce n’est qu’en 2020 qu’il y a eu un total de 70 481 vols avec force dans les maisons et cela peut empêcher qu’en plus de vivre cette situation inconfortable, les voleurs ne gardent pas les économies d’une vie.

En plus d’un coffre-fort, c’est idéal pour avoir une alarme ou aussi de bonnes cachettes laisser l’argent à différents endroits comme les tuiles, une fausse douille ou un pot de fleurs.