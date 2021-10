Les experts mettent en garde contre les dangers des AirPods d’Apple

Beaucoup d’entre nous aiment passer la journée avec des écouteurs intra-auriculaires, comme les AirPod d’Apple, dans nos oreilles. Non seulement la qualité sonore est incroyable, mais les écouteurs bloquent également les bruits extérieurs. Selon de récentes déclarations d’experts, cependant, une utilisation excessive à long terme de ces écouteurs pourrait causer des dommages.

Nos corps ne se sont pas vraiment adaptés à nos gadgets

Les écouteurs sont devenus beaucoup plus confortables à porter qu’auparavant. De plus, des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit nous permettent d’entendre beaucoup mieux notre musique, nos vidéos, nos podcasts et nos appels téléphoniques. Cela ne signifie pas pour autant que notre corps s’y soit adapté.

L’expert en technologie Steve Sammartino souligne que « la technologie est devenue un ajout à notre corps, nous ne nous en rendons même pas compte ». Cela signifie que nous ne prêtons pas attention à la durée pendant laquelle nous gardons les écouteurs ni aux dommages qu’ils pourraient causer.

Le chercheur de l’Université Bond, Christian Moro, pense que le potentiel de nuire à notre corps est réel.

Il a un impact sur le système de cérumen. Si nous mettons un écouteur, comme nous le voyons dans les écouteurs intra-auriculaires, ils finissent par comprimer cette zone. Ils finissent par bloquer les voies d’évacuation naturelles, la compriment et maintiennent un environnement chaud qui empêche la cire de se dessécher et cause toutes sortes de problèmes.

Les problèmes auxquels Moro fait référence incluent la perte auditive, la douleur, les étourdissements et les vertiges. Moro dit que nous devrions être plus conscients de l’utilisation que nous faisons des écouteurs intra-auriculaires. En gardant une trace de l’utilisation prolongée des AirPod, nous pouvons savoir quand il est temps de faire une pause et de minimiser les risques pour la santé.

Comme tout le reste, utilisez les AirPods Apple avec modération

Naturellement, nos gadgets présentent des avantages. Les mises à jour récentes du firmware d’Apple AirPods Pro, par exemple, nous permettent de mieux entendre quand nous en avons besoin. Conversation Boost, en particulier, peut être un allié majeur pour une personne souffrant d’une perte auditive légère. Apple explore également d’autres façons dont les AirPod pourraient être utilisés comme appareil de santé.

L’astuce consiste à savoir quand cela suffit et à retirer les AirPod pour donner à nos conduits auditifs de l’espace pour respirer.