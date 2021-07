Les experts mettent en garde contre les pannes de disque affectant les utilisateurs d’AirPort Time Capsules d’Apple

in

Les experts mettent en garde contre une faille potentielle qui pourrait affecter les utilisateurs de Mac qui comptent toujours sur Apple Time Capsules pour la sauvegarde. Même si Apple a abandonné la Time Capsule en 2018, le produit est toujours utilisé par de nombreux utilisateurs de Mac, et une faille dans le disque Seagate à l’intérieur pourrait mettre les données en danger.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par la société allemande de récupération de données Datenrettung Berlin (via Golem). Dans les Time Capsules, Apple a utilisé des disques durs Seagate Grenade. Ces disques souffrent désormais d’un défaut de conception apparent qui entraîne des taux de défaillance anormalement élevés, selon Datenrettung :

Nous devons supposer qu’il s’agit d’une erreur dans la conception1 du disque dur Seagate Grenade installé dans la Time Capsule (ST3000DM001 / ST2000DM001 2014-2018). La rampe de stationnement de ce disque dur se compose de deux matériaux différents. Tôt ou tard, la rampe de stationnement se brisera sur ce modèle de disque dur, installé dans une Time Capsule plutôt mal ventilée. L’endommagement de la rampe de stationnement provoque alors la destruction de l’unité d’écriture/lecture et sa forte déformation lors du prochain stationnement de l’unité de lecture/écriture. Lorsque la Time Capsule est à nouveau allumée ou sort de l’hibernation, les disques de données du disque dur Seagate sont détruits car l’unité de lecture-écriture déformée y traîne.

Datenrettung dit que cette défaillance dans la conception du disque Seagate est la cause de presque toutes les défaillances de Time Capsule qu’elle a rencontrées. Il indique que même si la récupération de données est parfois possible, elle nécessite «des efforts très importants» et, dans certains cas, les données ne sont pas entièrement récupérables.

Datenrettung recommande aux utilisateurs possédant une Time Capsule avec 2 To ou 3 To de stockage de rechercher une solution de sauvegarde alternative. Les gens d’iFixit ont un guide détaillé sur la façon dont vous pouvez échanger le disque dur dans une Time Capsule AirPort pour quelque chose de plus fiable.

