Les experts ne pensent pas que les États-Unis atteindront un jour l’immunité collective ⋆ 10z viral

Un consensus croissant d’experts ne pense plus que les États-Unis atteindront un jour l’immunité collective et projettent plutôt que le coronavirus existera dans un avenir prévisible.

Les experts de la santé publique s’attendent à ce que, même si le virus ne disparaîtra pas des États-Unis, il deviendra plus gérable et affectera gravement moins de personnes, selon le New York Times. Avec des taux de vaccination élevés pour les personnes âgées et les populations les plus vulnérables, les experts pensent que les Américains peuvent bientôt revenir à la normale même si l’immunité collective n’est jamais atteinte.

«Il est peu probable que le virus disparaisse», a déclaré Rustom Antia, biologiste à l’Université Emory, au NYT. “Mais nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour vérifier qu’il est susceptible de devenir une infection bénigne.”

Le gouvernement fédéral a cessé de faire référence à l’immunité collective comme un objectif au cours des mois précédents, car la réduction des infections était possible sans atteindre cette barre fixe, selon Anthony Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, a rapporté le NYT.

«Les gens devenaient confus et pensaient que vous n’obtiendrez jamais les infections jusqu’à ce que vous atteigniez ce niveau mystique d’immunité collective, quel que soit ce nombre», a déclaré Fauci, selon le NYT. «C’est pourquoi nous avons arrêté d’utiliser l’immunité collective au sens classique du terme. Je dis: oubliez ça une seconde. Vous vaccinez suffisamment de personnes, les infections vont diminuer. »

Pour atteindre l’immunité de troupeau, plus de 80% de la population américaine devrait être vaccinée ou avoir une immunité naturelle contre le virus, selon le NYT. Une personne obtient une immunité naturelle après avoir contracté le virus et obtient les anticorps nécessaires pour combattre une infection future.

Près de 250 millions de vaccins ont été administrés et 44% de la population américaine a reçu au moins une dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Certaines projections estiment que plus de 20% de la population a eu un coronavirus, mais le nombre réel est inconnu.

Cependant, les taux de vaccination ont commencé à ralentir considérablement avec la baisse de la demande, selon le NYT.

Une grande partie du problème avec l’obtention de l’immunité de troupeau est que toutes les localités doivent atteindre l’immunité de troupeau par elles-mêmes, selon le NYT. Bien que certains quartiers puissent avoir un seuil plus bas puisqu’ils sont étalés, les zones plus peuplées auront un seuil plus élevé.

«Nous n’obtiendrons pas l’immunité collective en tant que pays ou État ou même en tant que ville tant que nous n’aurons pas suffisamment d’immunité au sein de la population dans son ensemble», Lauren Ancel Meyers, directrice du Covid-19 Modeling Consortium à l’Université du Texas à Austin , a déclaré au NYT.

