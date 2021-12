Les experts ne voient pas la nécessité d’utiliser des masques à l’extérieur

21/12/2021 à 22:13 CET

Nieves Salinas

Revenir à utilisation de masques à l’extérieur, une mesure qui n’était plus obligatoire en juin dernier, fait partie des propositions qui seront mises sur la table lors de la Conférence des présidents qui a réuni ce mercredi le directeur général, Pedro Sánchez, avant l’avancée du sixième vague de coronavirus. Celui-ci sera transféré au président par sept communautés autonomes : Andalousie, Castille-La Manche, Communauté valencienne, Galice, Navarre, Castille-et-León et Pays basque. Une mesure qui a causé une énorme poussière et que les experts consultés par El Periódico de España considèrent que Sans signification. « C’est mettre l’accent là où il devrait être; ce sont des mesures faciles à prendre mais très faibles pour contrôler la situation. Elles sont plus politiques que scientifiques. Tout le monde sait que le problème est à l’intérieur« , dit le épidémiologiste Manuel Franco.

Président Pedro Sanchez a annoncé en juin dernier que, dès le 26 juin, le masque d’extérieur, auquel l’Espagne s’était habituée depuis le déclenchement de la pandémie, cesserait d’être obligatoire tant qu’une distance de 1,5 mètre était maintenue avec les non-cohabitants. Les raisons invoquées alors pour se débarrasser d’un élément qui a marqué nos vies ces deux dernières années étaient la percée de la vaccination et l’évolution de l’incidence cumulée qui, au début de l’été, a poursuivi sa baisse et s’est établie à 95 cas pour 100 000 habitants.

Dans le document du rapport d’alerte que Sánchez présentera à la Conférence des présidents, il n’est pas question d’utiliser à nouveau des masques à l’extérieur

Six mois plus tard, dans un scénario imprévu, notre pays se tend à nouveau à cause d’une nouvelle vague, cette fois la sixième qui, avec l’omicron comme variante dominante dans plusieurs communautés, provoque l’adoption rapide de nouvelles mesures pour freiner le chaos sanitaire en cours. venir et interrompre la transmission du virus. Lors de la Conférence des présidents de demain, Sánchez proposera aux communautés une série de mesures que les experts que le ministère de la Santé et les communautés autonomes ont rassemblé dans un document approuvé vendredi dernier par le Présentation des alertes, les plans de préparation et d’intervention comme a avancé exclusivement El Periódico de España.

Capacité d’accueil et d’événements de masse

Des mesures qui, selon le risque dans lequel se trouve notre pays, élevé ou très élevé (ce qui est déjà le cas si nous parlons de contagions) incluent des restrictions qui affectent principalement la capacité de l’industrie hôtelière ou des événements de masse. Dans le document intitulé « Nécessité d’une mise en œuvre urgente de mesures contrôler la situation épidémiologique‘, il n’est en aucun cas question, à un niveau général, de récupérer le masque à l’extérieur sauf lorsqu’une distance de sécurité de plus de 1,5 mètre ne peut être garantie, comme le dit la loi.

Mais il y a plusieurs présidents régionaux qui sont prêts à proposer cette option au président Sánchez. Entre autres, le Lehendakari Iñigo Urkullu ou le président galicien, Alberto Núñez-Feijóo. L’Andalousie, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra et la Communauté Valencienne rejoignent la proposition.

Une mesure impopulaire

Une proposition qui a élevé un énorme nuage de poussière Après presque deux ans de pandémie, avec la fatigue psychologique que cela implique et qui, pour les experts, est inutile sauf, précisent certaines des sources consultées par ce journal, s’il s’agit de grandes agglomérations où il est impossible de garder la distance. Il y a beaucoup de voix qui, ces jours-ci, avant l’annonce faite par le présidents régionaux Arrivés à la réunion du Sénat avec cette proposition, ils ont élevé la voix en proclamant l’inutilité de la mesure. La polémique est à nouveau servie.

Deux ans de pandémie et nous n’avons rien appris. Remettre le masque à l’extérieur sans renforcer les soins primaires est une mesure inutile qui ne servira qu’à faire encore plus le plein de la population et à décider de ne pas respecter les mesures de prévention qui fonctionnent. – Lidia_FL 👩🏻‍🔬🧬🔬 (@Bio_Lidia) 21 décembre 2021

Et qu’en pensent les experts ? « Je dirais aux présidents : ‘Mettre des mesures utiles, pas esthétiques’. Les masques à l’extérieur avec distanciation ne sont pas nécessaires. Ils ne l’ont jamais été », remarque-t-il avec insistance. Joan Carles mars, professeur de l’École andalouse de santé publique (EASP), sauf, précise, en cas d’affluence. Dans la même ligne le docteur prononce Jésus Molina Cabrillana, porte-parole de la Société espagnole de médecine préventive, de santé publique et de gestion de la santé (SEMPSPGS) qui explique à El Periódico de España que « imposer le port du masque dans les agglomérations, ce qui est déjà établi par la loi, est une contradiction car, dans le contexte actuel, la première chose est d’empêcher les concentrations de nombreuses personnes. C’est la chose fondamentale ».

Le Dr Cabrillana rappelle que, lorsque l’obligation de porter un masque à l’extérieur a été abrogée, l’Espagne surfait sur sa cinquième vague (l’été dernier) « et il se contrôlait sans avoir besoin de continuer à l’utiliser ». Concernant l’opportunité de reprendre l’usage de la protection dans la rue, comme l’ont suggéré plusieurs responsables régionaux, le porte-parole du SEMPSPGS indique qu’il s’agit d’une mesure de plus qui, si elle peut être d’une quelconque utilité, Eh bien, allez-y, voyez ce qui nous arrive. Mais si c’est à nouveau mis en place et qu’ils vont autoriser des cotillons, des fêtes… le masque sait déjà où il va s’arrêter ».

Une mesure plus politique que scientifique

Cette même semaine, au moment où était connu le document rédigé par le Rapport d’Alertes, Pedro Sánchez portera ce mercredi au Conférence des présidents, la Société espagnole de santé publique et d’administration de la santé (SESPAS) recommandé de fermer les intérieurs et de réduire la capacité à des niveaux de risque élevés au lieu d’exiger un certificat COVID.

« Dans un intérieur mal aéré et avec beaucoup de monde pendant longtemps, il y a un risque jusqu’à 20 fois plus élevé de vous infecter », explique le professeur Manuel Franco

En reprenant l’obligation de reprendre le masque à l’extérieur, son porte-parole, l’épidémiologiste Manuel Franco, professeur de la Université d’Alcala (Madrid), est percutant : « C’est une mesure plus politique que vraiment épidémiologique ou scientifique. Le problème n’est pas à l’étranger, il est à l’intérieur et c’est déjà super étudié et très compté. On le sait, dans un intérieur étouffant et bondé pendant longtemps, il y a jusqu’à 20 fois plus de risque de l’attraper. »

Des propositions qui ne contrôlent pas la situation

Pour Franco, parier sur ce type de proposition en est une »mesure très facile pour un politicien et s’ils le décident, nous n’aurons pas d’autre choix que de nous supporter, mais vous brouillez le sens du problème et, bien que de nombreux présidents de région ils se maquillent ou esquivent, le problème c’est la vie nocturne, l’accueil… des lieux où beaucoup de monde se rassemble. C’est pourquoi les mesures préventives fonctionnent, comme elles ont fonctionné dans les écoles ou les écoles. télétravail fonctionne et c’est le point que nous allons tous atteindre parce que nous n’aurons pas le choix.

Le porte-parole du SESPAS insiste sur le fait que les affirmations des présidents de région les conduisent à « mettre l’accent là où il devrait être. Ce sont des mesures faciles à prendre mais très faibles pour contrôler la situation ». En effet, cette société scientifique rappelle que « le SARS-CoV-2 ne disparaîtra pas à court ou moyen terme » et appelle au renforcement des soins primaires et au développement de structures de santé publique plus solides. En ce sens, ils réclament la création de l’Agence de santé publique de l’État annoncée qui, selon le Gouvernement, sera créée par la loi avant le deuxième semestre 2022.

Mais aussi, soulignent-ils, nous sommes dans une situation où « la vaccination seule ne suffit pas ». Les experts de cette société pensent qu’il est nécessaire de continuer à parier sur les mesures d’hygiène déjà connues mais, conformément à ce que dit le professeur Franco, compte tenu de l’incidence actuelle, promouvoir la réduction de la capacité, des personnes dans les événements sociaux -même à un maximum de 2 groupes de cohabitants- la fermeture des intérieurs dans les loisirs et l’hôtellerie, la vie nocturne… Mesures qui, selon SESPAS, devraient continuer à être appliquées sur la base des indicateurs de risque approuvés par le Présentation des alertes, au moins dans les populations et autonomies qui dépassent les limites de risque les plus élevées (niveaux 3 et 4).