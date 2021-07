Les experts pensent que l’or pourrait briller à nouveau au second semestre

Une variété de facteurs a un impact sur le prix de l’or au début de la seconde moitié de l’année, et certains de ces facteurs seront plus forts que d’autres à divers moments. L’histoire actuelle de l’or est tirée par les taux d’intérêt et l’inflation, bien que les taux d’intérêt dépassent actuellement l’inflation.

Dans un rapport récent, le World Gold Council a noté que le prix de l’or a chuté de 6,6% au premier semestre de l’année après un recul fin juin qui a plus que compensé les gains du reste du deuxième trimestre. Le conseil a également déclaré que le prix de l’or était principalement dû à des taux d’intérêt plus élevés au premier semestre, en particulier au premier trimestre et à la fin juin.

L’optimisme des investisseurs au milieu de la reprise mondiale et d’autres facteurs de soutien ont également contribué à faire grimper le prix de l’or. Le World Gold Council a expliqué que les inquiétudes concernant une inflation plus élevée compensaient une partie du ralentissement des taux d’intérêt, et la réponse budgétaire et monétaire du gouvernement avait amené certains investisseurs à s’inquiéter des risques de change et de la préservation du capital. La demande des consommateurs s’est également redressée au cours du premier trimestre, bien que le deuxième trimestre ait entraîné de nouveaux blocages et des deuxièmes vagues de Covid-19.

Le World Gold Council a averti que la hausse des taux d’intérêt pourrait continuer de nuire au prix de l’or, bien qu’il s’attende à ce que les banques centrales soient prudentes quant à la rapidité avec laquelle elles réduisent les programmes d’achat d’actifs ou augmentent les taux d’intérêt.

Le conseil a également noté qu’en raison de l’environnement de taux d’intérêt ultra-bas, les investisseurs avaient ajouté plus de risques à leurs portefeuilles à la recherche de rendements, ce qui pourrait augmenter le besoin de détenir de l’or et des actifs similaires pour la diversification et la protection contre les baisses.

Regard vers l’avenir en or

À l’approche de la seconde moitié de l’année, l’inflation va être un facteur majeur, mais cela dépend si elle finit par être transitoire ou séculaire. Trovio Le PDG Jon Deane pense que ce sera probablement laïque plutôt que transitoire, bien que l’inflation ne soit pas le seul facteur déterminant le prix de l’or.

“De nombreux économistes diront que les goulots d’étranglement de l’offre s’atténueront, permettant aux prix de s’effondrer – quelque chose que nous avons déjà vu dans les prix du bois en 2021 – et donc, les pics d’inflation sont transitoires et non une tendance”, a déclaré Deane dans une interview via e-mail. «Cependant, je pense que nous devons examiner la situation plus large et mondiale. Quel est l’impact de la relance sur les prix des actifs et la richesse individuelle ? Les augmentations astronomiques des niveaux de richesse – causées par l’appréciation des actifs – créent-elles naturellement plus de demande de consommation ? Ceci, associé au montant de la dette et à la capacité associée des gouvernements à augmenter les taux jusqu’à ces niveaux d’endettement, continue de créer un environnement toxique et potentiellement conduire à une inflation séculaire. »

Il a ajouté que si la Réserve fédérale s’est trompée et que l’inflation finit par s’installer plutôt que d’être transitoire, ce sera probablement une aubaine pour l’or. Deane a souligné que le métal jaune s’est historiquement bien comporté pendant les périodes d’inflation. Il pense qu’une plus grande question sera de savoir s’il est toujours considéré comme une forte réserve de valeur lorsque l’on compare ses performances à celles des périodes historiques.

“L’or a été utilisé comme couverture défensive contre l’inflation pendant des années, et si l’IPC continue d’augmenter, je pense qu’il serait naturel que le marché recherche la sécurité dans des actifs tels que l’or”, a déclaré Deane. «Je crois que le risque est à la hausse à partir d’ici. Cependant, avec la sortie des États-Unis du verrouillage et un renforcement du dollar américain alors que l’économie se rallume, je ne serais pas surpris de voir l’or surperformer dans les devises autres que le dollar américain pour le moment. »

Un nouveau prix de l’or record attendu

Deane a fixé les prochains niveaux de résistance à 1 900 $ et 2 000 $ en raison de la résistance historique à 1 900 $ et de la barrière psychologique à 2 000 $. Il voit un support solide à environ 1 770 $ et pense qu’il atterrira là-bas s’il y a une baisse. Deane pense qu’un autre prix record de l’or arrive cette année.

“Nous remonterons presque certainement au-dessus de 2 000 $, et une cassure à plus de 2 200 $ semble très probable, car l’or occupe une position si unique”, a-t-il déclaré. “Pourtant, avec la variante delta COVID-19 créant une certaine incertitude autour de la réouverture de l’économie parallèlement à la dynamique des prix à la hausse, si cela ne se produit pas cette année, cela se produira l’année prochaine.”

Deane prédit que l’or sera bien au-dessus de 2 000 $ d’ici la fin de cette année et encore plus haut d’ici la fin de l’année prochaine. Cependant, il admet qu’il existe une grande incertitude économique, il est donc difficile de dire avec certitude où se situera le prix de l’or à la fin de l’année. Il s’attend à un nouveau test de 1 900 $ ou même de 2 000 $ dans les prochains mois.

Or contre Bitcoin

Le bitcoin est un autre facteur du prix de l’or au second semestre. Les deux classes d’actifs se sont affrontées pour la position de couverture contre l’inflation. Certains pensent que Bitcoin est le nouvel or, mais Deane pense que la volatilité du bitcoin l’empêchera de devenir un véritable actif refuge comme l’or. Pendant ce temps, le prix de l’or continue d’augmenter au milieu des baisses des marchés boursiers, ce qui n’est pas nécessairement le cas de l’or.

Il a ajouté que les performances toujours médiocres des crypto-monnaies encouragent les investisseurs vers des actifs moins volatils qui affichent une croissance continue, comme l’or. Cependant, Deane s’attend toujours à ce que le bitcoin agisse comme un vent contraire pour le métal jaune, soit en se faisant concurrence directement en tant que réserve de valeur, soit en tant qu’actif supplémentaire à détenir dans des environnements inflationnistes.

“Je pense que les investisseurs envisagent un certain nombre de classes d’actifs alternatives dans l’environnement actuel”, a-t-il déclaré. « À la suite de mesures de relance sans précédent, un certain nombre d’actifs durables se sont appréciés à des taux extraordinaires. Je pense que les actifs numériques continueront de gagner du terrain auprès des investisseurs, à la fois pour leur utilité et leurs prix. À mesure que l’adoption se poursuit, je pense qu’il est naturel que la demande évolue. Cependant, l’or continuera d’être un aliment de base des banques centrales et des investisseurs institutionnels dans le cadre de la composition de leur portefeuille en tant qu’actif défensif séculaire. Je ne crois pas que Bitcoin résolve cette fonction pour l’instant.

