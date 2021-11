Les experts préviennent que les pirates aggraveront la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement – « La pointe de l’iceberg ! » | Monde | Nouvelles

La British Standards Institution (BSI) a observé au cours de l’année écoulée un nombre important d’organisations criminelles se faisant passer pour des sociétés légitimes d’entreposage, de transport ou de distribution.

Une activité criminelle a été découverte dans leur rapport annuel Supply Chain Risk Insights, qui devrait avoir un impact sur un système déjà en proie à des pénuries de chauffeurs liées à Covid.

Harold Pradal, directeur commercial de BSI, a déclaré : « Les menaces de la chaîne d’approvisionnement resteront l’un des problèmes les plus graves auxquels les entreprises mondiales seront confrontées en 2022.

« Les pénuries généralisées de produits et les opérateurs peu qualifiés, y compris les chauffeurs de camion, ne sont que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

« Alors que les fabricants et les entreprises de fret consacrent déjà beaucoup d’efforts à la résolution de ces problèmes, les organisations le long de la chaîne d’approvisionnement sont de plus en plus vulnérables à une convergence de menaces supplémentaires.

« Ceux-ci incluent des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus dommageables et des cartels criminels plus opportunistes.

« À moins que ces menaces ne soient traitées de manière globale et rapide par les dirigeants de la chaîne d’approvisionnement, les consommateurs verront probablement les défis actuels se poursuivre et s’aggraver avec le temps. »

Le BSI a observé que les quantités de cocaïne saisies en Europe ont augmenté régulièrement en 2020 et 2021.

Ils devraient se poursuivre en 2022.

Le coronavirus a également fait augmenter les coûts d’expédition entre l’est et l’ouest de plus de 650%.

Selon The Sun, en septembre 2021, un gang criminel costaricien a été arrêté alors qu’il tentait de faire passer de la cocaïne d’un port d’Amérique du Sud vers le Donegal, en Irlande, déguisé dans un conteneur de pulpe de banane.

Un incident similaire en Ukraine a vu la police arrêter deux criminels qui se faisaient passer pour des transporteurs de fret autorisés.

Ils ont pris possession de biens d’une valeur de plus de 137 000 £.

Jim Yarbrough, responsable du programme mondial de renseignement de BSI, a également évoqué l’impact du climat sur les retards d’expédition.

Il a déclaré : « Alors que nous continuons à gérer une multitude de défis, y compris Covid, le changement climatique et les catastrophes naturelles, nous avons vu la convergence des impacts sur les organisations et la communauté mondiale. Cela illustre les conséquences générales des perturbations et des menaces pour nos chaînes d’approvisionnement et l’importance de ne pas sous-estimer leurs complexités. »

« Pour protéger l’intégrité de cette partie vitale de notre mode de vie mondial, les chefs d’entreprise doivent rester à l’affût des dernières tendances qui menacent de le perturber. Nous publions un rapport sur les risques de la chaîne d’approvisionnement chaque année depuis 2013, mais il n’y a jamais eu de moment plus crucial pour que les chefs d’entreprise et les décideurs en prennent note. »