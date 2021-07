Les experts recommandent de vacciner environ 50% de la population indienne en priorité pour se préparer à la troisième vague de Covid

Photo de Umesh Goswami

Même si la troisième vague de Covid-19 est imminente avec seulement 21 % de la population vaccinée au cours du septième mois de campagne de vaccination, les experts recommandent de vacciner en priorité 50 % des 138 crores de l’Inde, car les personnes déjà infectées par le virus peuvent ne pas en avoir besoin de toute urgence. Selon les rapports officiels du ministère de la Santé, environ 69 crores de population sont déjà infectés par le virus.

Les experts de la santé ont donc recommandé l’inoculation en temps opportun de la population indienne vers la préparation à la troisième vague de Covid. Il est nécessaire de vacciner 90 % de la population éligible de 18 ans et plus d’ici le 31 décembre 2021. Cependant, le gouvernement s’est également engagé à garantir des doses de vaccination à hauteur de 168 crore d’ici septembre 2021, mais cela est bien en deçà de l’exigence de 188. vaccins crore pour la population éligible de 94 crore de 18 ans et plus.

Environ 21 % de vaccinations ont été faites au cours des 6 derniers mois et 78 % restent à faire au cours des six prochains mois.

Sur la base des études de surveillance sérologique réalisées dans le pays au mois de juin 2021, sur la base des échantillons à l’échelle nationale, environ 30% ont été trouvés positifs au Covid -19. Des enquêtes sérologiques effectuées à l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), à Delhi avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’AIIMS, Bhopal avait également révélé auparavant que 75% et 77% de la population est déjà infectée par le virus Covid -19 respectivement et donc cette population sera attendre encore 8 mois à 12 mois. Les données de Sero Surveys collectées par le ministère de la Santé de l’Union dans l’Uttar Pradesh (UP) ont également révélé 55% de cas positifs au Covid-19.

Selon le Dr Ishwar Gilada, consultant en VIH et maladies infectieuses et secrétaire général de l’Organized Medicine Academic Guild (OMAG), de l’Organized Medicine Academic Guild (OMAG), « L’immunité peut provenir à la fois de la vaccination et de l’infection, de sorte que les personnes infectées n’ont pas besoin de vaccination, selon les études scientifiques. Selon NITI Aayog Member Health Dr VK Paul, l’Inde pourrait manquer 23 infections pour chaque cas de Covid-19 signalé dans le pays et selon les dossiers officiels également, actuellement, seulement 3 crore 11 lakh personnes sont déjà infectées. Ainsi, il est clair que nous avons environ 69 crores de population qui sont déjà infectés par le virus et peuvent supprimer la vaccination, contribuant ainsi à combler d’une manière ou d’une autre l’écart entre l’offre et la demande. La période fenêtre pour le virus chez une personne infectée est de 8 à 12 mois. »

OMAG est un organisme fédéral de 15 associations professionnelles de médecins diplômés en Inde, couvrant 250 000 consultants. OMAG fournit des conseils techniques aux administrations centrales, étatiques et locales.

À l’heure actuelle, plus de 42,15 crores de doses de vaccin ont été fournies aux États et aux territoires de l’Union (UT) jusqu’à présent, par toutes les sources et 71 40 000 doses supplémentaires sont en cours.

Selon le Dr Girdhar Gyani, directeur général de l’Association des prestataires de soins de santé de l’Inde (AHPI), « Nous devons inoculer 10 millions de vaccins chaque jour, mais nous n’avons pas autant de production dans le pays. Nous n’avons pas été en mesure d’importer le vaccin des États-Unis et d’Europe. L’écart restera jusqu’à ce que nous obtenions de régulariser la production de Spoutnik et de Zydus, entre autres. Heureusement, environ 25% de la population indienne ne se présente pas pour la vaccination et nous pouvons donc rapidement finir la population consentante en premier et, espérons-le, d’ici là, l’hésitation à la vaccination pourra être surmontée. »

Il ajoute en outre: «Même une seule dose est assez bonne dans une large mesure et j’espère que nous pourrons augmenter la vaccination d’ici septembre 2021 dans une large mesure. J’ai aussi fait l’expérience que dans une ville comme Delhi, il n’y a pas de pénurie. En fait, de nombreux hôpitaux de Delhi ont installé des camps dans d’autres parties du pays. Il y a donc eu un déséquilibre flagrant dans l’approvisionnement et l’approvisionnement en vaccins, en particulier pendant les mois de mai à juin 2021. Il a également laissé les villes de niveau III sans approvisionnement. Dans une certaine mesure, les directives révisées publiées par le gouvernement central sont entrées en vigueur et nous devrions bientôt voir l’approvisionnement atteindre les petites villes via les petits hôpitaux. »

Le Premier ministre a récemment lancé un programme pour former 10 000 guerriers du Covid grâce à une formation de 4 mois. L’AHPI travaille également avec les hôpitaux membres pour former la main-d’œuvre.

«Le gouvernement peut garder à l’esprit l’utilisation des étudiants de dernière année du MBBS et des collèges d’infirmières. Nous pouvons autoriser les diplômés MBBS qui sont passés de pays étrangers mais qui ne sont pas qualifiés. De même, nous pouvons créer des centres de soins covid à chaque Gram Panchayat et passer la main aux acteurs privés. Les gouvernements doivent s’engager activement avec le secteur privé pour créer une synergie, ce qui fait défaut », a conclu le Dr Gyani.

Stratégie accélérée de phase 3 de la vaccination contre le Covid-19, de nouvelles directives devaient entrer en jeu à partir du 21 juin 2021 en vertu desquelles les gouvernements des États devaient agir en tant qu’agrégateurs et assurer un approvisionnement uniforme à tous les hôpitaux privés en fonction de leur capacité. Cependant, cela a pris plus de temps que prévu.

«Nous avons mené une enquête sur 70 hôpitaux au cours de la deuxième semaine de juillet 2021. Environ 25 hôpitaux ont signalé qu’il n’y avait pas d’officiers nodaux nommés dans leurs régions par les gouvernements des États. Environ 39 personnes ont signalé que même s’il y avait des agents nodaux, ils étaient à peine en mesure d’aider à se procurer des vaccins. Les choses commencent à changer et j’espère qu’il y aura une meilleure coordination dans le temps à venir. »

Parlant du scénario de Covid, le Dr Mahesh Bhatt, chirurgien principal et consultant en santé publique, Dehradun, « On craint que la troisième vague puisse avoir un impact négatif sur les enfants, bien que les données des première et deuxième vagues ne le soutiennent pas, même alors nous avons besoin pour garder nos systèmes de santé prêts à toutes sortes d’éventualités.

Selon le Dr Sanjay Agrawal, consultant pharmaceutique basé à Ahmedabad, « le gouvernement doit créer un mécanisme qui peut auditer les hôpitaux publics et privés pour la prestation des services essentiels. L’infrastructure de santé doit être renforcée pour faire face à la troisième vague. »

« Le stock de sang doit également être reconstitué en permanence en organisant régulièrement des collectes de sang. Les besoins en sang, plasma et surtout plaquettes sont appelés à augmenter en raison des pluies et des épidémies associées de paludisme, de dengue et de leptospirose, entre autres », a déclaré le Dr Abhijeet Bopardikar, co-secrétaire de la Fédération des banques de sang de Bombay (FBBB).

« Parmi les mesures les plus importantes en dehors de la vaccination, l’utilisation rationnelle des masques, l’utilisation de désinfectants et le maintien de la distance physique sont fortement recommandés », selon un expert indépendant de la santé Anshu Yadav.

