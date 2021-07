Les experts royaux se demandent comment Kate a quitté l’isolement si rapidement “Ce n’était que cinq jours!” | Royale | Nouvelles

in

La réapparition de Kate aux championnats de Wimbledon le samedi 10 juillet a semé la confusion parmi les experts royaux. La duchesse avait précédemment annoncé qu’elle s’auto-isolerait pendant 10 jours à la suite d’une rencontre avec une personne atteinte de Covid-19, mais est revenue pour regarder la finale du simple féminin après cinq jours.

L’animatrice de Royally Us, Molly Mulshine, a déclaré: “Je suppose qu’elle a suivi le protocole que vous êtes censé suivre, mais je veux dire, ce n’était que cinq jours.”

Une autre experte royale, Mandie Decamp, a déclaré: “Ce n’était pas long, elle est vaccinée, nous le savons et j’ai l’impression qu’elle a probablement été testée une dizaine de fois, alors je fais confiance à Kate.”

“Je lui fais confiance”, a déclaré Molly Mulshine. “Mais je repense également à la dernière fois où je suis rentré chez moi et à mon retour au Royaume-Uni, et au temps que j’ai dû passer dans ma maison et aux tests que j’ai dû payer.”

Kate a fait son retour avec son mari, le prince William, où ils se sont assis dans la Royal Box et ont profité d’un après-midi de tennis.

Elle a ensuite remis le trophée au vainqueur Ash Barty, pour sa victoire contre Karolina Pliskova.

LIRE LA SUITE: Kate et le prince William peuvent faire un «voyage à Montecito» pour voir les Sussex une fois les règles de voyage levées

Mandie Decamp a ajouté: “J’aurais peut-être porté un masque pour ajouter cette couche supplémentaire de prudence.”

Ni Kate, William ni leurs participants ne portaient de masques en regardant la finale du simple féminin.

On pense que Kate a été informée de son exposition à Covid-19 le vendredi 2 juillet, alors qu’elle était à Wimbledon.

La duchesse avait été assise dans le Royal Bx avec le duc de Kent et avait également visité les cuisines du All England Club et visité le Wimbledon Lawn Tennis Museum.

Sa réapparition ce week-end pour les finales du simple dames et messieurs samedi et dimanche a marqué sa réapparition dans la vie publique.

Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Kate fréquente régulièrement Wimbledon et est une grande fan de tennis.

Elle est mécène du All England Lawn Tennis Club et devrait succéder au duc de Kent en tant que présidente. Le prince Edward de Kent s’est retiré de son poste cette année et a présenté le trophée du championnat pour la dernière fois ce week-end.

Après son apparition à Wimbledon, Kate a rejoint son mari et son fils, Prince George, au stade de Wembley pour soutenir l’équipe nationale de football d’Angleterre lors de la finale de l’Euro.

Elle a été vue en train de consoler son fils de sept ans après la défaite de l’Angleterre lors du dernier tour de tirs au but contre l’Italie.