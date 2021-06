Les experts s’accordent pour dire que la “quatrième vague” de la pandémie sera celle de la santé mentale

18/06/2021 à 10h30 CEST

Avec l’incidence cumulée inférieure à 100, le taux élevé de vaccination et la perspective que les masques cesseront bientôt de faire partie de nos vêtements d’extérieur, il semble que nous commencions à respirer après plus d’un an de pandémie.

Malgré cela, les spécialistes des soins primaires et de la médecine générale s’inquiètent de l’arrivée d’une « quatrième vague » dans laquelle le Covid-19 laissera sa place à un autre problème de santé, celui des troubles mentaux.

Une vague qui, selon le Dr Miguel Alfonso García Escudero, pense qu’elle durera dans le temps car elle est associée à des facteurs tels que la crise économique, et les médecins auront une augmentation des cas de dépression chez leurs patients.

Ce psychiatre du Unité des troubles bipolaires de l’Hôpital général Oui Université d’Elche a rapporté que les troubles dépressifs et anxieux ont augmenté « notamment » en relation avec la situation de pandémie de COVID-19.

“Bien qu’il soit trop tôt pour savoir jusqu’où ira cet impact, une analyse récente intéressante de plusieurs études conclut que la prévalence de la dépression est trois fois plus élevée, quatre fois plus élevée pour l’anxiété et cinq fois plus élevée pour le trouble de stress post-traumatique”, selon l’expert, qui a également souligné qu’il existe des prévalences significativement plus élevées d’insomnie et de détresse psychologique.

Cette incidence a été très importante chez les personnes âgées et est très importante dans la population des enfants-adolescents, “ce qui donne lieu à une augmentation très notable des demandes de soins dans cette tranche d’âge”.

Précisément, la porte d’entrée du système de santé pour les patients présentant des symptômes dépressifs est, comme dans la plupart des pathologies, le cabinet du médecin généraliste et de famille, où environ 20% des consultations peuvent être liées à un problème de santé mentale.

« Cela rend essentiel que les médecins de famille aient les compétences nécessaires pour prendre en charge ces patients qui, dans la plupart des cas, peuvent voir leur problème de santé mentale résolu dans cette première instance de soins », selon l’expert.

En général, selon García Escudero, Spécialistes en médecine familiale et communautaire « Ils sont bien formés et qualifiés pour prendre en charge la plupart des cas de troubles mentaux non graves », comme le sont la plupart des troubles dépressifs et anxieux qu’ils traitent dans leurs consultations.

Mais il est également vrai qu’il leur est nécessaire de recevoir une formation continue dans ce domaine, comme dans d’autres aspects de la médecine.

Cependant, la vraie difficulté pour une bonne approche des troubles de santé mentale tient avant tout au manque de temps dans les consultations pour que le médecin puisse Premiers soins peut le faire.

Causes de la « quatrième vague »

Bon nombre des facteurs de risque connus pour être liés aux troubles dépressifs et anxieux se sont produits conjointement et de manière significative au cours de cette pandémie.

«La solitude et l’isolement social, la surinformation sur les aspects négatifs, l’incertitude, les problèmes économiques, etc. Ils sont à la base de bon nombre de ces cas », précise le psychiatre.

“Très importantes sont les situations de perte d’êtres chers qui se sont produites dans des circonstances très difficiles et qui rendent l’élaboration de ces pertes plus compliquée. Sans oublier les conséquences physiques et mentales de nombreux patients qui ont surmonté des processus pathologiques graves et la pression à laquelle de nombreux groupes de travailleurs essentiels ont été soumis dans les pires moments & rdquor;, ajoute García Escudero.

Pendant ce temps, les données reflètent une augmentation des chiffres de prescription pour les antidépresseurs et les anxiolytiques. L’expert ne pense pas que l’auto-consommation ait été une partie importante du problème, étant donné que “en général, les médicaments psychotropes nécessitent une prescription médicale et il n’est pas habituel qu’ils soient consommés sans elle”.