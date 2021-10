Les experts saluent l’approbation de Covaxin pour les enfants de 2 à 18 ans et favorisent d’abord son utilisation chez les enfants présentant des comorbidités

Le vaccin tout juste approuvé de Bharat Biotech est destiné aux enfants de 2 à 18 ans.

Les enfants en Inde ont désormais le choix en termes de vaccins COVID-19, Bharat Biotech devenant la deuxième entreprise après Zydus Cadila à proposer un vaccin pour enfants. Bien sûr, le vaccin Zydus Cadila, est un premier vaccin ADN au monde et est destiné aux adolescents et plus (12 ans et plus), le vaccin tout juste approuvé de Bharat Biotech est destiné aux 2 à 18 ans.

Dans une déclaration assez vague de la société, Bharat Biotech explique l’approbation qu’elle a reçue avec une séquence d’événements qui l’ont amenée à déclarer qu’elle « a soumis des données d’essais cliniques dans le groupe d’âge 2-18 ans pour COVAXIN (BBV152) au CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation). Les données ont été soigneusement examinées par le CDSCO et le Comité d’experts en la matière (SEC) et (ils) ont fourni leurs recommandations positives. »

Le décrivant comme celui qui « représente l’une des premières approbations au monde pour les vaccins COVID-19 pour le groupe d’âge 2-18, la note de Bharat Biotech conclut en remerciant les différentes entités réglementaires – le Drug Controller General of India (DCGI), Sujet Comité d’experts, et le CDSCO et déclare : « nous attendons maintenant d’autres approbations réglementaires du CDSCO avant le lancement du produit et la mise sur le marché de COVAXIN pour les enfants ».

Alors que la plupart des experts l’ont bien accueilli, certains attendaient des détails sur la façon dont le vaccin pour enfants se compare au Covaxin pour adultes en termes de données d’immunogénicité (données sur la réponse immunitaire) et de détails sur la composition. Certains pensent que la quantité d’antigène contenue dans le vaccin pour enfants peut être inférieure à la charge d’environ 6 microgrammes d’antigène par dose dans le cas des adultes, mais des détails à ce sujet sont toujours attendus ainsi que sur le moment où la société peut fabriquer le vaccin. maintenant disponible, bien que le premier sentiment du porte-parole semble être que, puisqu’il est similaire, il ne devrait pas tarder à le lancer.

Heureux que le vaccin ait été approuvé, le Dr Gagandeep Kang, un virologue indien très apprécié et professeur au Christian Medical College de Vellore, s’est concentré sur la priorité clé: « il devrait être utilisé chez les enfants présentant des comorbidités ».

Appelant cela un « développement bienvenu », KV Balasubramaniam, consultant indépendant et ancien directeur général d’Indian Immunologicals Ltd, déclare : un vaccin à ADN dont l’innocuité à long terme doit encore être prouvée ou encore un vaccin à vecteur viral (comme par exemple Covishield), qui peut avoir une composante de génécité réactive (possibilité de réactions du vaccin comme par exemple, cas de personnes ayant de la fièvre ou courbatures dans la période qui suit immédiatement l’injection du vaccin).

Covaxin est un vaccin inactivé tandis que le vaccin de Biological E est un vaccin protéique sous-unitaire. Il est encore à l’essai et s’adresse aux personnes de 5 ans et plus.

