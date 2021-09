Les experts saluent les avertissements FoPL faciles à comprendre sur les produits alimentaires emballés pour lutter contre les MNT

Des étiquettes d’avertissement simples et faciles à comprendre sur le devant de l’emballage des produits alimentaires emballés conviendraient le mieux à un pays comme l’Inde.

Les experts saluent les avertissements simples et faciles à comprendre sur l’étiquette du devant de l’emballage (FOPL) sur le devant de l’emballage dans les produits alimentaires emballés pour faire face à la crise croissante des maladies non transmissibles (MNT) en Inde.

Selon les experts, cela conviendrait le mieux à la population indienne, quel que soit son âge, son niveau d’alphabétisation ou sa couche socio-économique.

Les avertissements FOPL sont une stratégie éprouvée pour informer les consommateurs des dangers cachés dans les aliments et les boissons et chaque année, un nombre croissant de pays la mettent volontairement en œuvre. Depuis quelques années, l’Inde envisage également sérieusement de mettre en œuvre un FoPL obligatoire et mène des consultations avec les parties prenantes à cet égard.

Plus important encore, cela aiderait efficacement les consommateurs à faire des choix plus sains et les aiderait à réduire leur consommation de matières grasses, de sucre ou de sel. Une mauvaise alimentation étant de plus en plus associée à un facteur de risque majeur de la crise naissante des MNT en Inde, une décision sur le bon type de FoPL ne devrait pas être retardée davantage, ont souligné des experts en politique alimentaire et des médecins lors d’une discussion virtuelle organisée récemment par CUTS International.

Une telle réglementation constituera un tremplin majeur pour le pays afin de cibler les aliments emballés riches en sel, sucre et graisse (HFSS), qui sont la principale cause du nombre croissant de MNT dans le pays. Cependant, à partir de divers reportages, il est apparu que la FSSAI préférait opter pour le label Health Star Rating (HSR), ce qui est préoccupant étant donné que le pays compte un grand nombre de populations pauvres, analphabètes et vulnérables.

Pour aider les consommateurs à faire des choix plus sains, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont introduit en 2014 le système HSR volontaire qui est assez similaire à l’étiquette d’évaluation énergétique utilisée sur nos appareils électriques. Mais des études récentes montrent que leur système est très imparfait car les produits alimentaires malsains peuvent toujours obtenir un score élevé car la note est basée sur la valeur nutritionnelle globale, et toute inclusion d’ingrédients sains comme les fibres et les protéines dans un produit autrement malsain pourrait facilement annuler ses ingrédients malsains (c’est-à-dire le sucre, les graisses saturées et le sel).

Selon le Dr Alexandra Jones, chercheuse, Politique et droit alimentaires, The George Institute for Global Health, Australie, « La RSS permet à l’industrie de l’utiliser de manière sélective. Par conséquent, il est utilisé sur des produits déjà plus sains que d’autres. Les produits alimentaires qui ont une teneur élevée en nutriments négatifs n’affichent souvent pas de HSR qui est un système volontaire dans notre pays.

Le Dr Jones a également parlé de la méfiance des consommateurs et des cas où l’industrie exerce une influence en étant présente en tant que partie prenante du processus de réglementation.

Plus important encore, le système n’aide pas efficacement les consommateurs vulnérables qui en ont le plus besoin. Bien que le TGV, y compris notre propre label Energy Star qui a été introduit en 2009, aide certains consommateurs à revenu moyen à élevé, il fait un mauvais travail en ce qui concerne les consommateurs de faible statut socio-économique. Seul un quart des ménages indiens connaissent actuellement les étiquettes vedettes de BEE, a déclaré George Cheriyan, directeur de CUTS International dans son discours d’ouverture en tant que modérateur.

« Citant Grant Schofield, conseiller en chef pour la santé et la nutrition auprès du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande, « le classement Health Star est déjà mort dans l’eau. L’algorithme est défectueux dans la combinaison de graisse, de sel et de sucre. L’industrie alimentaire nous a apporté cela, nous avons été dupés. Paradoxalement, les aliments très riches en sucre peuvent obtenir 4+ étoiles de santé », a-t-il ajouté, ajoutant que nous devrions tirer les leçons des expériences de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande et être prudents contre l’adoption de la HSR. Il est important que les régulateurs indiens choisissent une étiquette simple et interprétative qui aide les consommateurs à choisir entre des produits sains et moins sains. »

Amit Khurana, directeur du Centre pour la science et l’environnement (CSE), à New Delhi, a déclaré qu’il était décourageant de voir que même après huit ans, le pays discute toujours de la FOPL. « Un FOPL compliqué ne fonctionnera pas en Inde, qui est si diversifiée sur le plan linguistique que tous les 100 km, la langue locale change. Need of the hour est une étiquette d’avertissement facile à comprendre.

Le Dr Pankaj Bhardwaj, vice-doyen à la recherche, AIIMS Jodhpur, tout en soulignant la nécessité d’étiquettes d’avertissement efficaces du point de vue de la santé, a averti que les personnes souffrant de comorbidité et de MNT préexistantes sont plus vulnérables et plus à risque d’être infectées par le virus Covid 19.

Saroja Sundaram, directrice exécutive, Citizen Consumer and Civic Action Group (CAG), Chennai a parlé de FOPL du point de vue du consommateur et a rappelé aux régulateurs comment le résumé nutritionnel détaillé existant fourni à l’arrière du produit n’a jamais servi à cause de la barrière de la langue et du consommateur. méconnaissance de son objectif. Elle a donc fortement plaidé en faveur d’un FOPL toujours simple et facilement interprétable par un consommateur l’aidant ainsi à identifier les produits malsains.

Le webinaire virtuel a réuni environ 60 délégués de partout au pays et à l’étranger, y compris des experts de la santé, des représentants d’organisations nationales et internationales, des représentants de l’industrie, divers commissaires de l’État à la sécurité alimentaire, AIIMS, l’Association médicale indienne, des établissements universitaires et de recherche de plus de 14 États.

