Les experts se mouillent : jusqu’où ira le prix du Bitcoin et de l’Ethereum ? | La vie

Un grand groupe d’experts s’accorde à dire que Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $ tant désirés en moins de six mois.

Le marché des crypto-monnaies est très volatil, et il y a toujours à investir uniquement l’argent qu’une personne peut se permettre de perdre, et il est clair qu’être conscient de la croissance de certaines monnaies virtuelles peut être bénéfique pour être clair sur certains types d’investissement et plus après certains jetons comme Shiba Inu qui ont surpris de nombreux experts.

Mais les experts semblent convenir que Bitcoin et Ethereum atteindra des sommets historiques au cours des prochaines semaines, vraisemblablement dans la dernière partie de l’année, comme cela a été le cas récemment où ces types de devises ont généralement une poussée considérable au dernier trimestre, puis lissent leur courbe.

Comme recueilli auprès de Businessinsider, plusieurs experts en crypto-monnaies prédisent une future bonne santé pour Shiba Inu, mais surtout la croissance qui atteindra des sommets historiques pour Ethereum et Bitcoin.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Charlie Morris, directeur des investissements du gestionnaire d’actifs crypto ByteTree, déclare que « tant que Bitcoin a fortement augmenté, cette tendance s’est poursuivie tout au long du quatrième trimestre ».

Concernant les chiffres qui pourraient atteindre des devises comme le Bitcoin, il souligne que Dans environ 3 à 6 mois, Bitcoin atteindrait 100 000 $, tandis qu’Ethereum resterait entre 8 000 $ et 10 000 $.

Ce sont des chiffres plus élevés que ceux actuels et qui pourraient inciter certains investisseurs à acheter ces devises durant ces semaines pour s’attendre à une forte hausse dans les prochains mois.

Bien qu’il s’agisse de devises très volatiles, il existe déjà plusieurs experts qui considèrent que le Bitcoin peut atteindre 100 000 dollars à court terme, mais cela ne veut pas dire qu’il continue d’augmenter constamment, mais qu’il peut baisser puis augmenter ensuite. à ce chiffre.