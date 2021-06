Les experts signalent une baisse drastique de la vaccination des enfants pendant la deuxième vague de Covid

in

Les enfants, en particulier dans les couches socio-économiques inférieures, resteront plus sensibles aux maladies infectieuses.

Exprimant leur inquiétude face à la baisse drastique de la vaccination de routine chez les enfants, en particulier pendant la deuxième vague de COVID-19, les experts de la santé ont averti qu’il pourrait y avoir un risque que les enfants contractent des maladies évitables par la vaccination qui pourraient réapparaître comme un défi potentiel. Selon les responsables, environ 20 lakh à 22 lakh enfants à travers le pays, de moins d’un an, sont ciblés pour la vaccination dans le cadre des programmes nationaux chaque mois, ce qui se traduit par environ 260 lakh enfants par an.

Les travailleurs de la santé ont déclaré que de nombreux parents ont peur d’amener leurs enfants pour une vaccination de routine contre des maladies comme le DTC (diphtérie, anatoxines tétanique et coqueluche), le pneumocoque, le rotavirus et le ROR (rougeole, oreillons et rubéole) de peur d’attraper une infection au COVID-19. Sumit Gupta, pédiatre au Columbia Asia Hospital, a déclaré que la vaccination pourrait être retardée d’un mois ou deux, mais que les vaccins obligatoires doivent être administrés conformément au calendrier pour créer la bonne quantité d’immunité au bon moment chez les enfants.

«Nous avons constaté un taux d’abandon d’environ 60% au cours de la deuxième vague (de Covid), ce qui est supérieur au taux d’abandon de l’année dernière. Les gens ont peur de se rendre dans les hôpitaux, certains ont raté la vaccination car ils ne pouvaient pas voyager en raison du verrouillage. Presque tous les vaccins, y compris les vaccins obligatoires (DTC et ROR) et facultatifs (principalement l’hépatite A, la typhoïde et la varicelle), ont connu une baisse pendant les périodes de confinement au cours des deux années. Bien que nous puissions retarder la vaccination d’un mois ou deux, les vaccins obligatoires doivent être administrés selon le calendrier pour établir la bonne quantité d’immunité au bon moment », a-t-il déclaré à PTI.

Manish Mannan, HOD, Paediatrics & Neonatology, Paras Hospitals, a déclaré que la vaccination retardée peut augmenter le risque de contracter des maladies évitables par la vaccination. “Cela peut entraîner le risque que les enfants souffrent de ces maladies et également conduire à une épidémie de maladies évitables par la vaccination”, a-t-il déclaré. Kishore Kumar, président fondateur et néonatologiste, Cloudnine Group of Hospitals, Bengaluru, a déclaré que 70% des vaccinations de routine avaient diminué.

« Les vaccinations primaires sont très essentielles. Si les vaccinations primaires sont retardées, il peut y avoir un risque que les enfants contractent les maladies évitables par la vaccination et ces maladies peuvent réapparaître comme un défi potentiel », a-t-il déploré. Gauri Agarwal, fondateur de Seeds of Innocence, a parlé de la diminution des visites de soins prénatals et du taux d’accouchement en établissement pendant la pandémie.

« Le but de la vaccination des enfants est de prévenir les maladies infectieuses chez eux, qui ont causé une mortalité infantile et des moins de 5 ans il y a quelques décennies encore. Alors que la NFHS 3 montre que 43,5% des enfants de moins de deux ans étaient complètement vaccinés, c’est-à-dire protégés contre le BCG, la rougeole et 3 doses de polio et de DTC, le taux est passé à 62% dans la NFHS-4.

Pendant la pandémie, nous avons complètement perdu ce kilométrage, car la vaccination des enfants a chuté de jusqu’à 15 %. Inutile de dire que ces enfants, en particulier dans les couches socio-économiques inférieures, resteront plus sensibles aux maladies infectieuses. Il n’aurait pas dû y avoir de retard dans l’administration des vaccins aux enfants, mais nous avons glissé en raison de notre concentration singulière sur COVID-19 », a-t-elle commenté.

Apaisant la peur des parents, Agarwal a déclaré que les hôpitaux ont été l’un des endroits les plus sûrs pour la vaccination malgré le traitement des patients COVID-19 – le personnel est vacciné contre l’infection et d’autres protocoles de contrôle des infections sont également strictement suivis dans chaque hôpital. « Maintenant que les cas de COVID-19 diminuent également, les gens doivent se rendre dans les hôpitaux et faire vacciner leurs enfants », a-t-elle souligné.

Certains hôpitaux ont également lancé des campagnes de vaccination à domicile pour les enfants. Vijayarathna Venkatraman, PDG de Motherhood Hospitals, a déclaré que la peur et l’incertitude de la nouvelle infection à coronavirus, associées au verrouillage qui a suivi, ont considérablement restreint les déplacements des personnes.

« Cela a entraîné une baisse de 70 % des vaccinations chez les enfants âgés de 0 à 18 mois dans nos unités depuis le début de la pandémie. Ainsi, voyant cette tendance sombre, nous avons récemment lancé des campagnes de vaccination à domicile dans toutes nos unités à Bengaluru, Noida, Chennai, Mumbai, Indore et Pune. Jusqu’à présent, nous avons fait 1 000 vaccinations à domicile en un mois, ce que nous devrions voir, c’est qu’il est important que les enfants fassent leurs vaccinations de routine sans délai, a ajouté Venkatraman.

