Les experts suggèrent de faire le plein d’aliments spécifiques à la lumière de la pénurie imminente

Un nouveau problème de chaîne d’approvisionnement est sur le point de rendre les noisettes – et tous les produits alimentaires qui en dépendent – difficiles à trouver. Les experts exhortent les Américains à s’approvisionner maintenant en articles populaires comme le Nutella. Selon un rapport du Wall Street Journal, tout se résume aux politiques économiques en Turquie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné à la banque centrale de son pays de baisser les taux d’intérêt au moins deux fois cet automne, la deuxième fois le 18 novembre. Peu de temps après, la livre turque a commencé à perdre de sa valeur. La monnaie locale a chuté de 30% en novembre par rapport au dollar américain et a continué de chuter ce mois-ci. Erdogan aurait imputé le krach économique aux gouvernements étrangers, affirmant qu’ils avaient des partisans en Turquie prêts à le saboter. Des protestations généralisées semblent tenir Erdogan pour responsable.

Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire de suivre très loin la chaîne de cause à effet pour prédire une pénurie de noisettes. La Turquie est le plus grand producteur de noisettes au monde, et de grandes entreprises comme Ferrero, la société mère de Nutella, s’approvisionnent en matériaux à partir de là. Le rapport du WSJ note que les producteurs de noisettes ont déjà des difficultés à acheter les fournitures dont ils ont besoin pour faire pousser leurs cultures.

Les agriculteurs turcs dépendraient des engrais et des semences de l’extérieur du pays pour produire leurs noisettes. Maintenant que leur lire vaut soudainement près d’un tiers de moins, ils cultivent donc moins de noisettes dans leur prochaine récolte. Il ne faudra pas longtemps avant que les effets en aval de ces périodes de soudure n’affectent les étagères des magasins partout.

« Le monde est au bord d’une pénurie de noisettes. Si vous êtes un fan de Nutella, vous feriez mieux de faire le plein lors de votre prochaine visite de magasinage », a déclaré Turgan Zülfikar. Il travaillerait aux États-Unis en tant que consultant pour des entreprises turques essayant de prendre pied sur le marché américain.

Jusqu’à présent, Ferrero n’a pas commenté la pénurie imminente ni mis en garde contre son impact. La société n’a pas répondu à une demande de commentaire de Business Insider. Les noisettes sont également un ingrédient clé des chocolats Kinder Bueno et Ferrero Rocher de l’entreprise.

La lueur d’espoir vient d’Italie, où Ferrero est situé au centre. L’entreprise aurait de toute façon essayé de s’approvisionner en noisettes dans son pays d’origine afin d’économiser de l’argent. Cette crise peut être la poussée nécessaire pour mettre cette opération sur la bonne voie, même si elle aurait un long chemin à parcourir. Il n’est pas clair si un investissement pourrait permettre à l’offre de Ferrero de rattraper la demande.