Les experts suggèrent d’ouvrir toutes les portes de la station de métro de Delhi pour réduire la congestion ; DDMA encore à décider

Le DMRC facilite l’entrée des passagers dans toutes ses gares à travers pas moins de 276 portes de gare.

Lors de la récente réunion de la Delhi Disaster Management Authority (DDMA), des experts ont suggéré d’ouvrir toutes les portes des stations de métro de Delhi pour réduire la congestion pour les navetteurs, ont déclaré des responsables. Lors de la réunion de la DDMA qui s’est tenue sous la présidence du lieutenant-gouverneur de Delhi Anil Baijal, la suggestion d’ouvrir toutes les portes des stations a été faite par le directeur du Centre national de contrôle des maladies (NCDC), le Dr Sujit Kumar Singh, selon un rapport de la PTI. Selon le procès-verbal de la réunion tenue le 27 août 2021, Singh a observé que seules certaines portes de la station de métro de Delhi étaient ouvertes pour les passagers. Ainsi, il a conseillé d’ouvrir au plus tôt toutes les portes des stations de métro de Delhi, car cela réduirait la congestion des passagers. Cependant, l’autorité n’a pas encore décidé de la suggestion.

Selon le rapport, le DMRC facilite l’entrée des passagers dans toutes ses gares à travers pas moins de 276 portes de gare. Un responsable du DMRC a été cité dans le rapport disant que le réseau de métro suit les directives DDMA et que certaines portes de gare sont fermées dans les stations de métro de Delhi. L’ouverture de plus de portes entraînerait plus de passagers à l’intérieur de la station de métro. Le responsable du DMRC a ajouté que la société suivra les directives de la DDMA. Le réseau ferroviaire du métro de Delhi, à l’heure actuelle, fonctionne à 100 % du nombre de places assises et aucun passager debout n’est autorisé.

Compte tenu du verrouillage induit par COVID, les services du métro de Delhi ont été entièrement suspendus depuis le 10 mai, ce qui a été imposé pour la première fois le 19 avril puis successivement prolongé par le gouvernement de Delhi. Initialement, les services du métro de Delhi fonctionnaient partiellement, ne s’adressant qu’aux navetteurs des services essentiels, mais à partir du 10 mai, le métro a été suspendu en raison de l’augmentation des cas de nouveaux coronavirus. Après une interruption de quatre semaines en raison de l’amélioration de la situation de Covid dans la ville, les services de métro ont repris le 7 juin, mais avec une capacité de 50 % en sièges ainsi qu’aucune disposition pour les déplacements debout pour les navetteurs. Les trains du métro de Delhi ont commencé à fonctionner à pleine capacité le 26 juillet, mais il n’y avait aucune disposition pour les passagers debout.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.