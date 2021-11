Les explications du vaccin COVID d’Aaron Rodgers sont une collection de commentaires de Joe Rogan et Facebook

Aaron Rodgers a rompu son silence sur la dissimulation de son statut de vaccination lors d’une apparition au Pat McAfee Show vendredi. Jouant chaque note sur le sifflet du chien, le Packers QB est passé de l’appel à l’indignation contre lui pour ne pas suivre les protocoles de Covid tout en étant non vacciné une « chasse aux sorcières », blâmant une « mob réveillé » et faisant référence à « annuler la culture ». Rodgers a ensuite complété le buffet idiot en disant qu’il avait consulté Joe Rogan au sujet de la prise du vermifuge pour chevaux Ivermectine.

Dans une interview vraiment étonnante, il n’a pas fallu trois minutes à Rodgers pour abandonner cette ligne.

« Je me rends compte que je suis dans la ligne de mire de la foule réveillée en ce moment, donc avant que le dernier clou ne soit mis dans mon cercueil de culture d’annulation, j’aimerais remettre les pendules à l’heure sur certains des mensonges flagrants qui circulent à mon sujet maintenant. »

C’est comme si Rodgers jouait à Scattergories avec des gens qui pensent que les monuments confédérés devraient être préservés. Le QB a poursuivi en disant que la raison pour laquelle il n’avait pas été vacciné était qu’il était allergique à un ingrédient présent à la fois dans les vaccins Pfizer et Moderna.

Il y a juste un problème : il n’y a pas d’ingrédient commun dans chaque variante du vaccin Pfizer et Moderna en dehors de son composant ARNm. Selon les fiches d’information sur les ingrédients du CDC des deux vaccins, ils contiennent les éléments suivants :

Le seul ingrédient commun est le saccharose, également connu sous le nom de sucre – et la trométhamine, un anticoagulant extrêmement courant utilisé dans la grande majorité non seulement des vaccins, mais de tout type de piqûres – y compris les analgésiques. De plus, il existe des variantes du vaccin Prizer qui ne contiennent pas de trométhamine, en particulier pour ceux qui ont des allergies à l’ingrédient.

Ainsi, l’idée que Rodgers n’avait pas d’autre choix que le vaccin Johnson & Johnson, comme il l’a déclaré, est probablement un autre mensonge. Soit il n’est pas informé du problème, soit il essaie encore une fois volontairement d’induire les gens en erreur.

Rodgers a justifié sa décision en déclarant « qu’il est dit sur le site Web du CDC que si vous êtes allergique à l’un des ingrédients, vous ne devriez pas vous faire vacciner ». Non, ce n’est pas… pas vraiment. Il dit que vous ne devriez pas recevoir le vaccin dans ces cas, sauf si vous avez une réaction allergique GRAVE ou une réaction allergique IMMÉDIATE. Dans le premier cas, il s’agit d’un cas d’anaphylaxie, ou d’urticaire, d’exhalation ou de détresse respiratoire dans le cas du second.

De plus, si Rodgers était vraiment allergique, la NFL lui aurait accordé une exemption médicale – ce qu’elle n’a pas fait.

Le problème n’est qu’en partie que Rodgers ne s’est pas fait vacciner, c’est qu’il a menti ou qu’il a sciemment induit en erreur – et continue de mentir ou de tromper sciemment à ce sujet. Comme un enfant avec sa main coincée dans un pot à biscuits jurant que c’est le biscuit qui lui a mordu la main. Rodgers aurait été « furieux » au sujet de son statut vaccinal. C’est parce qu’il veut jouer des deux côtés pour préserver sa marque.

Aujourd’hui, il a clairement indiqué qui il était. Rodgers ne laisse aucun doute sur le fait qu’il est au mieux extrêmement mal informé et qu’il fait partie d’un problème beaucoup plus vaste.

Packers QB Aaron Rodgers: « Le prochain grand chapitre de ma vie est d’être un père. » Dit qu’il craignait que le vaccin ne le rende stérile étaient un facteur dans sa décision. « Je ne suis pas une sorte d’anti-vaxx, de terre plate. » – Albert Breer (@AlbertBreer) 5 novembre 2021

Dire que vous n’êtes pas un « anti-vaxx, terre plate » en réponse au vaccin Covid, c’est un peu comme dire que vous êtes « immunisé » lorsqu’on vous demande si vous êtes vacciné. C’est une déviation, une couverture, et toute l’ivermectine dans le monde n’arrêtera pas les dommages qu’il a causés à la façon dont le monde voit Aaron Rodgers.

Il n’aurait vraiment pas été difficile de simplement dire « Je ne me fais pas vacciner ». Cela aurait pu mettre fin à tout cela avant que cela ne commence, mais Aaron a tout mis sur lui.