10/11/2021 à 21:05 CET

Guillem Sanchez

Jean-Luc Aschbacher et incendie criminel chrétien est devenu deux vieillards. Ils sont plus fins et s’offrent ces jours-ci dans la salle du Audition de Tarragone, un aspect incompatible avec les péchés qui les ont finalement amenés ici. Ils sont responsables du plus grand réseau d’exploitation sexuelle des enfants qui a été démantelé en Espagne jusqu’à la date. La fiscalité Ana Farrero il demande pour eux, dans sa qualification initiale, plus de mille ans de prison.

Propriétaires de la société de production Aschom SL, Aschbacher et Arson tournés en Catalogne –entre 2001 et 2015– des milliers de films pédopornographiques qui ont consommé au total 593 clients: 43 espagnols et 550 étrangers. Par le biais d’un site Web de paiement, Aschbacher et Arson ont partagé le matériel qu’ils avaient produit capturant des enfants de familles non structurées ou sans abri – au moins sept d’entre eux étaient sous la tutelle de la DGAIA (Direction générale de l’attention aux enfants et aux adolescents) -. Ils ont désinhibé les mineurs avec de l’alcool et des vidéos érotiques pour hétérosexuels. Ensuite, ils les ont maltraités et l’ont enregistré. Depuis lundi, ils sont jugés à Tarragone pour ces événements. Chaque jour, ils arrivent à la salle dirigée par les Mossos d’Esquadra de la prison de Mas d’Enric. Ils traversent la Cour menottés puis prennent place pour suivre un procès qui se déroule à huis clos pour protéger l’intimité des victimes. Certains graphistes, comme ACN, ont pu entrer mardi dernier pour prendre des images avant le début de la session. Aschbacher et Arson se sont retournés pour cacher leurs visages.

Tous les enregistrements dont ces deux Français doivent désormais répondre n’ont pas été tournés dans le studio d’Aschom SL, qui se trouvait à l’origine dans la rue de Tapioles de Barcelone et en 2011 il a été monté dans une maison de Tortue, jusqu’en 2015. Aschbacher et Arson ont également parcouru le monde avec la caméra vidéo sous le bras, à la recherche d’enfants si vulnérables qu’ils ne pouvaient pas refuser leurs demandes. Ses cassettes montrent les abus subis par les enfants des banlieues de Sri Lanka, Thaïlande, Laos, Cambodge, Tunisie, Singapour, Bali, Java, Turquie, République tchèque, Kenya et La France. Les agents du groupe 3 de la Central Unitat de Delictes Informàtics de los Mossos ont dû passer en revue les plus de trois millions d’images qu’ils ont accumulées pour tenter d’identifier toutes les victimes possibles, une descente aux enfers qu’ils ont faite en compagnie de Farrero, délégué de la criminalité informatique du parquet de Tarragone, et de la main de Cabanes Ester, l’actuel directeur de la DGAIA et le même qu’en 2015, étant alors en charge des services territoriaux de la démarcation des Terres de l’Ebre, a demandé à la police de frapper à la porte d’Aschom SL. Cette descente aux enfers a permis d’identifier 103 victimes.

Le reste de la foule

Aschbacher et Arson sont à la tête d’un réseau qui a complété Youness à Naciri, José Cardona, Image de balise Fernando Aguilera (ancien agent d’Ertzaintza), Martin R. Chanza et Miguel Avilés. Youness a été une victime avant d’être un bourreau : il apparaît dans les premiers enregistrements réalisés par la société de production. Il était intelligent et ils ont suggéré qu’il reste. Il est devenu un crochet pour attirer des garçons plus vulnérables comme lui. Cardona et Aguilera ont collaboré avec leurs propres cassettes tournées dans une maison bleue située dans le quartier de Cabanyal De Valence. Avilés, de grenade, il fonctionnait de la même manière. Chanzá, un voisin de Cubelles, a contribué des enregistrements de caméras cachées à une mafia qui était pleinement opérationnelle pendant près de quinze ans. Cardona, Aguilera, Avilés et Chanzá ont été jugés en Novembre 2019 et condamné à 132 ans, 59 ans, 43 ans et 20 ans de prison respectivement. Aschbacher et Arson n’ont pas encore été jugés car ils ont fui avec Youness après avoir participé aux premières séances de l’audience orale. Tous deux ont été capturés un an et demi plus tard lors d’une opération menée par la police française à Six-Fous Les Plages, une commune de Provence. Youness reste introuvable.

Son évasion a forcé la tenue d’un autre procès aussi dur que celui de 2019. Surtout pour les femmes victimes, ils devront peut-être revenir. Ce deuxième processus, qui durera jusqu’à début décembre, a démarré avec la déclaration d’Aschbacher. L’incendie criminel, en revanche, a demandé à être interrogé à la fin. Aschbacher, à son tour de parole, a répété quelque chose de semblable à un aveu qui, selon les sources juridiques consultées, a fini par virer à autre chose lorsqu’il est venu s’interroger sur la résistance réelle des mineurs qu’il a humiliés parce qu’ils n’avaient rien. Même pas en famille.