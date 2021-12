Les exploits de qualification non récompensés de Verstappen examinés – .

Max Verstappen est passé à un coin de la pole position du Grand Prix d’Arabie saoudite, avant de franchir une barrière dans le dernier virage.

Jusqu’à ce moment, le leader du championnat était dans une forme suprême tout au long des qualifications, capable de trouver immédiatement un rythme qui échappait à son coéquipier et à ses rivaux Mercedes.

Mais comme l’ont montré les communications radio de la séance, l’approche de Red Bull lors de la séance ne correspondait pas toujours parfaitement à ce que souhaitait son pilote. Alors que Verstappen s’agitait pour que son équipe organise un sillage pour lui, l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase a exhorté leur pilote à se concentrer sur le plan de match.

Ils sont venus à un coin de l’avoir retiré.

T1

Verstappen volait tout au long des qualifications Comme de nombreux pilotes, Verstappen était préoccupé par le trafic pendant la Q1. Avec les 20 voitures essayant d’établir un temps, et sachant que Red Bull n’avait aucune crainte d’élimination, la plupart de ses allers-retours avec Lambiase étaient inévitablement concentrés sur l’évitement des autres voitures.

La menace posée par le rival du championnat Lewis Hamilton était naturellement une question d’intérêt pour l’équipe. Il était en retard pour établir un tour compétitif dans la séance, attendant plus de sept minutes avant de marquer un temps au tableau.

À ce stade, Verstappen avait atteint le sommet des chronos et cherchait à savoir si les conditions de piste s’améliorant rapidement signifieraient qu’il devait repartir pour garantir son passage.

LambiaseVous êtes actuellement P1 sur un 28.6, P2 est Norris sur un 29.1, Hamilton n’a pas encore établi de tour, il a interrompu son tour. LambiaseNous resterons en dehors. Comme je l’ai dit, nous pensons que c’est sûr, mais nous resterons en dehors.

Verstappen a été chargé par Lambiase de continuer avec une stratégie de double tour de récupération au milieu de la séance, avant de comprendre où il perdait du temps face à Valtteri Bottas après que la Mercedes l’ait dépassé dans les temps. Le premier secteur, en particulier le premier virage, a été au cœur des préoccupations de l’équipe lors de la séance.

LambiaseSo Bottas P1, 28.0, en ce qui concerne les premiers secteurs, nous sommes à trois dixièmes de lui, je pense que vous savez pourquoi. Le secteur du milieu est à moins d’un demi-dixième, le troisième secteur est violet, un demi-dixième plus rapide. Alors sachez que tout le monde derrière vous pourrait ouvrir des tours.

Les qualifications de Verstappen se sont finalement terminées par un coup au mur au virage 27 de la Q3, mais il a failli rencontrer des problèmes dans le même virage vers la fin de la Q1 lorsqu’il a rencontré une grande file de voitures. Les conducteurs avaient reçu l’ordre de ne pas ralentir entre les virages 23 et 25, mais plusieurs ont reculé après, y compris Bottas dont le moteur avait développé un raté d’allumage. En conséquence, Verstappen s’est presque littéralement retrouvé dans le trafic.

LambiaseMax il y a trop de voitures juste en arrière, en arrière, il y aurait trop de risques, vous n’avez pas besoin de le prendre. Box ce tour, box ce lap mate.VerstappenPutain d’enfer, je peux boxer ? Putain de merde.LambiaseOuais, je viens de te dire ça, enferme ce tour.

T2

Après avoir effectué deux tours de refroidissement sur la gomme tendre en Q1, Verstappen s’est fait dire au début de la Q2 qu’il devait « vraiment se concentrer sur le refroidissement des pneus » » sur la gomme moyenne. Sinon, Lambiase n’était pas disposé à donner grand-chose à la radio, évitant de répondre aux questions de Verstappen pendant qu’il était en piste.

L’effort initial de Verstappen en Q2 était le premier tour du week-end sous les 1’28. Par routine, Lambiase lui a rappelé qu’il était probablement sur le train de pneus avec lequel il commencera la course. Cela s’est avéré correct, le temps de Verstappen était facilement assez bon pour le placer en Q3.

LambiaseCela pourrait être votre ensemble de départ de course, alors prenez-en soin. Prochain tour chronométré par la voiture Giovinazzi, 3,5 – il est au virage sept. Verstappen Êtes-vous sûr que le tour est assez bon ?

Après les derniers essais, Hamilton a fait l’objet d’une enquête pour avoir omis de ralentir pour des drapeaux jaunes. Il a été jugé non fautif car le signal accidentel avait été montré pendant moins d’une seconde.

Red Bull, qui s’était vu infliger une pénalité sur la grille au Qatar après que Verstappen n’ait pas ralenti pour un double drapeau jaune agité, ne prenait clairement aucune chance de répéter.

LambiaseJaunes devant, peut-être des jaunes, des jaunes, des jaunes.LambiaseEt nous allons encaisser ce tour, s’il vous plaît, Max, encaisser ce tour.

T3

Dans la dernière partie des qualifications, l’attention de Verstappen a pu se concentrer sur le rythme et la pole position, plutôt que de se préoccuper d’éviter le trafic. Avec seulement 10 voitures en piste, les écarts sont devenus beaucoup plus faciles à trouver. Verstappen a travaillé sur son problème au premier virage, signalé dans la première partie des qualifications, où il perdait du temps face aux pilotes Mercedes.

VerstappenDonc quelques modifications à apporter pour le premier tour.LambiaseC’est vrai, ouais. N’oubliez pas que le tour n’est pas entièrement gagné au premier virage, mais bon, le tour n’est pas gagné au premier virage. Vous êtes assez rapide dans le reste du tour. LambiaseAucune menace derrière en termes de tours poussés, la piste est libre devant vous. Rechargez lorsque vous êtes prêt.

Dans le dernier tiers de la séance, Verstappen a boxé pour des pneus neufs après une discussion avec Lambiase au sujet de Perez lui donnant un remorquage, ce que son ingénieur a refusé de divertir.

LambiaseRecharge sur s’il te plaît, Max, recharge sur. Alors question : nous pouvons emballer ce tour pour un nouveau set si vous souhaitez un ajustement de l’équilibre ou nous restons en dehors et faisons le plan. Verstappen J’ai besoin d’un remorquage. Lambiase Ce n’était pas la question. Si l’équilibre est rompu et que vous pensez… eh bien, disons-le de cette façon, nous pouvons mettre un nouvel ensemble et ajuster l’équilibre ou nous pouvons rester en dehors. VerstappenOuais, nouvel ensemble. tour, gardez le rythme à l’entrée. Poussez poussez. Vous êtes actuellement P1, 27,6 ; Bottas, 27,9, Hamilton 28,0 Checo 28,1. Encaissez ce tour.

L’ajustement final, avant son dernier tour lancé, a été discuté avant l’arrivée de Verstappen au stand Red Bull.

LambiaseRéglage de l’aile avant, s’il vous plaît, Réglage max de l’aile avant.VerstappenUn clic de plus.LambiaseComprise, Max. Poussez sur le chemin. Continuez à pousser Max, maintenant box.

Mais Verstappen était convaincu qu’il avait besoin d’une aide extérieure pour augmenter sa vitesse en ligne droite. Le message, alors que les mécaniciens de Red Bull effectuaient des réglages et refroidissaient sa voiture, n’a pas été reconnu.

VerstappenSi le tour de Checo ne se produit pas, essayez simplement de me donner un remorquage.

L’accident dans le dernier virage laisse Verstappen 27e sur la grille.Verstappen n’avait pas de remorque pour son dernier tour, mais était tout de même exceptionnellement rapide. Il a établi un record personnel dans le secteur d’ouverture et a décroché les secteurs intermédiaires violets au milieu du tour.

Il était en passe de battre le temps de Hamilton de trois dixièmes de seconde à l’approche du dernier virage. Un bon parcours dans le virage 27 était tout ce dont il avait besoin.

« Je pensais qu’au dernier virage, il y avait peut-être encore un peu à gagner », a expliqué Verstappen. «Je savais, bien sûr, que Lewis avait un dixième, un dixième et demi d’avance, mais je l’ai approché comme je le fais toujours en qualifications.

«Mais d’une manière ou d’une autre, je viens de m’enfermer. Je dois voir si j’ai freiné plus tard ou pas. Pour mon sentiment, je ne l’ai pas fait.

LambiaseTout va bien Max?VerstappenOui.LambiaseOkay.

« C’est vraiment décevant parce que c’était un très bon tour jusque-là », a-t-il admis. Je l’appréciais vraiment. Jusqu’au 27e virage, cela ressemblait à un tour des livres d’histoire.

