Les explosions de Yuki Tsunoda se sont blessées ainsi qu’à l’équipe AlphaTauri

Les explosions de colère de Yuki Tsunoda à la radio de l’équipe ont non seulement blessé lui-même, mais aussi le personnel d’AlphaTauri, a déclaré Franz Tost.

Il est rapidement devenu évident au cours de sa saison recrue que le pilote japonais avait un sacré tempérament, car il a prononcé un certain nombre de diatribes explicites et en colère à la radio de l’équipe.

Alors que beaucoup ont trouvé de telles diatribes plutôt divertissantes et amusantes, d’autres ont estimé qu’elles n’étaient pas si inoffensives et que c’était une habitude qu’il devait supprimer à l’avenir.

Tsunoda lui-même a admis que sa colère et sa tendance à jurer sont un « point faible » de lui et quelque chose sur lequel il travaille, et Tost veut également voir une amélioration dans ce domaine, estimant que cela nuit au moral de l’équipe.

« Je lui demanderai de ne pas le faire », a déclaré le AlphaTauri chef d’équipe.

« Il peut crier tout seul et ne pas allumer la radio. Ça lui fait mal, et ça fait mal à l’équipe.

Helmut Marko, quant à lui, pense que l’utilisation d’un tel langage nuit à la réputation du joueur de 21 ans dans son pays d’origine et craint qu’il ne s’en rende pas compte.

« Sa langue n’est pas très japonaise », a déclaré l’Autrichien.

« Cela lui fait une mauvaise publicité au Japon. Je ne sais pas s’il en connaît le sens.

Belle façon de terminer cette saison pic.twitter.com/V7qJRL1x2F – /Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) 13 décembre 2021

Bien que Tost souhaite que son pilote baisse le ton sur la radio de l’équipe, il comprend qu’il peut être difficile d’être calme dans le feu de l’action pendant les week-ends de course.

Cependant, il pense que posséder une telle colère n’est pas une mauvaise chose et que les conducteurs doivent faire preuve d’agressivité de temps en temps s’ils veulent réussir.

« Vous pouvez lui dire » s’il vous plaît, ne dites pas ça, ce n’est pas bon pour votre image, ce n’est pas bon pour l’équipe, taisez-vous « , puis il ferme la visière, s’assoit dans la voiture, a un problème pour une raison quelconque et il s’énerve », a-t-il ajouté.

« Les gens doivent comprendre qu’il s’agit d’une voiture de F1. Il doit y avoir une agressivité de la part des pilotes, il ne s’agit pas seulement de rouler en rond. Ils doivent avoir cette adrénaline, sinon ils ne peuvent pas montrer cette performance.

Au niveau de son pilotage également, ce n’était pas la meilleure saison de rookie pour Tsunoda mais on ne peut pas en dire autant de son coéquipier Pierre Gasly, qui a été immensément impressionnant tout au long de l’année.

Tellement que Nico Rosberg est quelque peu surpris que le Français n’ait pas été rappelé par Marko et Red Bull.