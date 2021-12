Les exportateurs croisent les doigts alors que les cas de Covid augmentent

Selon les experts médicaux, l’Omicron est très contagieux et il est susceptible d’affecter beaucoup plus de personnes en très peu de temps, ce qui pourrait à son tour avoir un impact sur la demande mondiale et perturber les chaînes d’approvisionnement, qui ne sont pas encore revenues à la normale, la Fédération indienne d’exportation Organisations (FIEO) a déclaré.

Les exportateurs croisent les doigts en raison de l’augmentation des infections à Covid dans le monde en raison de l’émergence de la variante Omicron, car cela pourrait à nouveau perturber les chaînes d’approvisionnement et affecter la demande de marchandises, ont déclaré lundi les dirigeants de l’industrie. Selon des experts médicaux, Omicron est très contagieux et il est susceptible d’affecter beaucoup plus de personnes en très peu de temps, ce qui pourrait à son tour avoir un impact sur la demande mondiale et perturber les chaînes d’approvisionnement, qui ne sont pas encore revenues à la normale, a déclaré la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO).

« Le premier trimestre de 2022 pourrait connaître une croissance modérée du commerce mondial, ce qui est une source de préoccupation pour nous tous », a déclaré le directeur général de la FIEO, Ajay Sahai. Partageant des vues similaires, le principal exportateur de Mumbai et président fondateur de Technocraft Industries India Sharad Kumar Saraf a déclaré que la communauté exportatrice était préoccupée par l’augmentation des infections dans le pays et dans différentes parties du monde. Saraf a suggéré au gouvernement de ne pas prendre de mesures sévères telles que le verrouillage, car cela affecterait les entreprises.

« Nous sommes concernés. Nous espérons seulement que cela ne durera pas longtemps car cette fois, tous les gouvernements du monde entier sont vigilants », a-t-il déclaré. Il a ajouté que jusqu’à présent les carnets de commandes sont bons et qu’il n’y a aucun rapport d’annulation de commandes. Ralhan a déclaré que les gens devraient suivre tous les protocoles liés à Covid afin que les cas n’augmentent pas et que le gouvernement devrait poursuivre son programme de vaccination à un rythme plus rapide.

« Le gouvernement doit veiller à ce que la logistique ne soit pas affectée », a déclaré Ralhan. En raison de l’augmentation des infections à Covid, plusieurs pays annulent des vols. à 578, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour lundi.

Avec 6 531 personnes testées positives pour les infections à coronavirus en une journée, le nombre total de cas de COVID-19 en Inde est passé à 3 47 93 333, tandis que les cas actifs sont tombés à 75 841, selon les données mises à jour à 8 heures du matin. Exportations de l’Inde d’avril à novembre 2021 a augmenté de 51,34 % pour atteindre 263,57 milliards de dollars.

