Les exportateurs de tous les secteurs ont reçu des commandes pour le prochain exercice fiscal, selon un organisme commercial

« … nous devrions nous concentrer et viser des exportations avoisinant les 525 à 530 milliards de dollars US en 2022-2023 », a déclaré le président de la FIEO, A Sakthivel.

Les exportations du pays devraient enregistrer un taux de croissance sain au cours de l’exercice 2022-2023 et pourraient atteindre 530 milliards de dollars alors que les exportateurs sont « vidés » de commandes, a déclaré mercredi la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO).

Il a ajouté que des exportations supplémentaires proviendront de certains des secteurs PLI (incitatifs liés à la production) au cours du prochain exercice.

« Étant donné que l’Inde ajoutera plus de 130 milliards de dollars environ au cours de l’exercice actuel, nous devrions viser à construire sur la même chose et donc viser beaucoup plus haut.

« Comme nous allons probablement dépasser 400 milliards de dollars en 2021-2022, nous devons nous concentrer et viser des exportations avoisinant les 525-530 milliards de dollars en 2022-2023 », a déclaré le président de la FIEO, A Sakthivel, dans un communiqué.

Il a déclaré que les exportateurs de tous les secteurs sont remplis de commandes pour le prochain exercice budgétaire, ce qui poussera les perspectives de croissance au cours du prochain exercice.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.