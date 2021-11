Les exportateurs indiens sur Amazon se préparent pour les ventes du Black Friday et du Cyber ​​Monday

La société de commerce électronique Amazon India a déclaré que plus de 70 000 exportateurs indiens faisant partie de son programme de vente mondiale sont destinés à présenter plusieurs produits « Made in India » à des clients mondiaux lors de la vente annuelle du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday (BFCM). Les exportateurs indiens lancent plus de 52 000 nouveaux produits sur les sites Web mondiaux d’Amazon pour la prochaine saison des fêtes. Les soldes du Black Friday et du Cyber ​​Monday commencent le jeudi 25 novembre et se terminent le lundi 29 novembre.

« La vente BFCM marque le début de la période des fêtes mondiale. Venant juste après la saison des fêtes en Inde, cela a toujours été une période de croissance clé pour nos partenaires commerciaux », a déclaré Abhijit Kamra, directeur du commerce mondial, Amazon Inde. « Avec de plus en plus de personnes qui dépendent du commerce électronique pour leurs produits dans le monde, nous pensons que la période de vente BFCM 2021 contribuera à accélérer les exportations de nos vendeurs. »

Les clients d’Amazon du monde entier pourront découvrir et profiter d’une gamme de produits dans des catégories telles que la maison et la cuisine, les jouets STEM, les vêtements, la santé et les soins personnels, les produits de bureau, les bijoux, la beauté et les meubles par des exportateurs à travers l’Inde. Le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont des événements importants marquant le début de la saison des fêtes aux États-Unis et les clients en ce moment recherchent des articles à utiliser à la maison et à offrir à leurs amis et à leur famille.

Amazon travaille avec des exportateurs indiens pour les aider à identifier les principales tendances de magasinage des Fêtes afin de proposer un assortiment de produits pertinent. Il les soutient avec des solutions logistiques pour préparer leur inventaire et les guide pour commercialiser leurs produits à travers une gamme d’offres et d’options publicitaires.

« Les exportations de commerce électronique aident à réduire la barrière d’entrée pour les MPME indiennes afin de développer et de développer leurs activités d’exportation », a déclaré Kamra. « Grâce à Amazon Global Selling, nous continuerons à rendre les exportations faciles et accessibles pour les MPME à travers l’Inde et contribuerons à la vision du gouvernement de stimuler les exportations. »

Certaines des marques indiennes mondialement populaires d’Amazon Global Selling qui offriraient leurs produits et créations uniques cette saison des fêtes incluent Skillmatics, qui propose une large gamme de jouets attrayants qui permettent aux enfants d’acquérir des compétences de base grâce au plaisir de jouer. Leurs derniers lancements pour la saison des fêtes diversifient leur incursion dans les kits scientifiques éducatifs aux formats Build and Play (gamme Buildables) et les jeux de cartes interactifs de chasse au trésor pour la famille. Des marques de vêtements comme Virgin Crafts et Stylore présenteront leur gamme exclusive de chemises de vacances, et d’écharpes et Vahdam présentera sa nouvelle collection exclusive sur mesure de TeaGift Sets qui sont un assortiment de thés de bien-être magnifiquement organisés emballés dans des coffrets cadeaux exquis.

« Notre mission est d’élargir l’accès à des produits alimentaires sains à base de millet et de sucres naturels, qui correspondent aux besoins des consommateurs indiens et mondiaux », ont déclaré Shauravi Malik et Meghana Narayan, cofondatrices de Slurrp Farm. Ils ont lancé Slurrp Farm sur Amazon en octobre 2016 et, au fil des ans, ont étendu leurs activités aux marchés mondiaux tels que les Émirats arabes unis, l’Europe et, plus récemment, les États-Unis. Ils ont participé à de nombreux événements de vente sur Amazon, ce qui a augmenté la découvrabilité de nos produits. Il s’agit de la première vente BFCM à laquelle ils participeront, où ils présenteront une large gamme de leurs offres, notamment des crêpes à base de mil, des mélanges de bouillie et de gâteaux, des édulcorants naturels et des produits renforçant l’immunité. « Avec la vitrine Slurrp Farm en direct sur Amazon et une demande accrue des consommateurs lors des ventes BFCM, nous nous attendons à une croissance 3 fois supérieure des ventes sur Amazon », ont déclaré Malik et Narayan.

