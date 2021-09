Les exportations agricoles bondissent de 22% à 7,9 milliards de dollars en avril-août

Les produits à base de viande, de produits laitiers et de volaille ont vu leurs expéditions augmenter de 31,1 % à 1,55 milliard de dollars contre 1,18 milliard de dollars. Les exportations de noix de cajou ont connu une croissance de 28,5% à 185 millions de dollars contre 144 millions de dollars.

Les exportations de 37 produits agricoles et transformés, promus par l’Autorité pour le développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés (Apeda), ont bondi de 22% à 7,9 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de l’exercice en cours par rapport à la période de l’année dernière grâce à une demande robuste de riz et d’autres céréales comme ainsi que les produits carnés, laitiers et avicoles.

Les exportations de ces produits ont augmenté de 24 % pour atteindre 20 milliards de dollars au cours de l’exercice 21 sur une base faible ; bien que l’année ait vu la pandémie et que les prix mondiaux de la plupart des articles soient restés élevés. Apeda envisage une augmentation de 10 à 15 % des exportations cette année ; l’estimation est prudente car une éventuelle baisse des prix mondiaux est prise en compte.

« Cette hausse des exportations (en avril-août 2021) a été réalisée malgré les restrictions de Covid-19. C’est également un témoignage de l’engagement du gouvernement à augmenter les revenus des agriculteurs en donnant un élan à l’augmentation des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés », a déclaré M Angamuthu, président d’Apeda.

Diverses initiatives telles que l’organisation d’expositions B2B dans différents pays, l’exploration de nouveaux marchés potentiels par le biais de campagnes de marketing spécifiques et générales aux produits par la participation active des ambassades indiennes pour stimuler les exportations ont été couronnées de succès, a déclaré Angamuthu. L’Inde s’est classée au 9e rang du commerce agricole mondial en 2019, pour la première fois parmi les 10 premiers pays, selon la carte du commerce de l’OMC.

Les exportations de riz ont augmenté de 13,7% à 3,8 milliards de dollars en avril-août contre 3,36 milliards de dollars il y a un an. Les données désagrégées des exportations de basmati et de non-basmati n’étaient pas immédiatement disponibles. Selon les estimations rapides, les expéditions de fruits et légumes frais ont enregistré une croissance de 6,1% à 1,08 milliard de dollars contre 1,01 milliard de dollars et celles des produits alimentaires transformés de 41,9% à 889 millions de dollars contre 627 millions de dollars.

« L’exportation agricole fonctionnera extrêmement bien. Il pourrait y avoir des tendances plus surprenantes à mesure que de nouveaux produits d’exportation émergent en raison de l’évolution des avantages comparatifs entre les nations. Nous traversons une période importante, qui pourrait être utilisée pour refondre les programmes de soutien à l’exportation afin de créer des marchés supplémentaires », a déclaré S Chandrasekaran, analyste en politique commerciale.

Les exportations globales de marchandises de l’Inde ont maintenant dépassé le niveau d’avant Covid pendant six mois consécutifs et elles ont grimpé de 45,8% en août pour atteindre 33,3 milliards de dollars en glissement annuel, soutenues par une base favorable, un flux de commandes amélioré des marchés occidentaux et des prix mondiaux des matières premières élevés.