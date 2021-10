Les exportations agricoles en hausse de 18 % à 10 milliards de dollars au premier semestre

Les exportations de riz, basmati et non basmati, ont enregistré une croissance de 12,3% à 4,59 milliards de dollars en avril-septembre 2021

Les exportations indiennes des 37 principaux produits agricoles et transformés, promues par l’Autorité pour le développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés (Apeda), ont bondi de 18% à 10 milliards de dollars au cours de la première moitié de l’exercice en cours par rapport à la période de l’année précédente comme le blé, le maïs, la viande , les produits laitiers et avicoles ont enregistré une croissance impressionnante. L’exportation globale des produits Apeda s’élevait à 8,51 milliards de dollars en avril-septembre 2020.

« Ce serait un défi de maintenir l’élan au second semestre pour qu’Apeda atteigne une croissance cible de 10 à 15 % cette année, car septembre n’avait connu qu’une augmentation d’environ 4 % des expéditions », ont déclaré les experts. Les exportations du panier de produits Apeda avaient enregistré une croissance de 23,8% à 19,97 milliards de dollars (1 47814 crore) en 2020-21, contre 16,13 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020.

Les exportations de riz, basmati et non basmati, ont enregistré une croissance de 12,3% à 4,59 milliards de dollars en avril-septembre 2021. Mais il y a eu un bond de 110% dans d’autres céréales comme le maïs et le blé à 448 millions de dollars au cours du premier semestre de l’exercice 22.

Les exportations de produits carnés, laitiers et avicoles ont augmenté de 20,7 % pour atteindre 1,9 milliard de dollars au cours du premier semestre de l’EX22. De même, les exportations de noix de cajou ont connu une croissance impressionnante de 31,6% à 222 millions de dollars.

Selon les estimations rapides, les exportations de fruits et légumes frais ont enregistré une croissance de 8,5 % à 1,3 milliard de dollars, tandis que les expéditions de produits alimentaires transformés comme les préparations de céréales et divers articles transformés ont augmenté de 34,2 % à 1,07 milliard de dollars.

« La forte augmentation des exportations agricoles est considérée comme un témoignage de l’engagement du gouvernement à augmenter les revenus des agriculteurs en donnant une impulsion à l’augmentation des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés du pays », a déclaré M Angamuthu, président d’Apeda.

Les initiatives prises par Apeda ont aidé le pays à franchir cette étape à un moment où la plupart des activités commerciales ont subi un énorme revers en raison des restrictions imposées après le déclenchement de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, a déclaré Angamuthu.