Les exportations agricoles en hausse de 19% en avril-février de l’exercice 21

Selon les données pour la période d’avril à février du dernier exercice, la balance commerciale extérieure de l’Inde dans l’agriculture a augmenté de 41% par an à Rs 1,32,580 crore.

Malgré la pandémie et la baisse globale des exportations, l’Inde a enregistré une croissance impressionnante des exportations de produits agricoles et connexes au cours de l’exercice 21, avec des expéditions soutenues d’une multitude de produits de base, notamment du riz non basmati, du blé, de la farine de soja, des épices, du sucre, du coton et des légumes frais. , légumes transformés et boissons alcoolisées.

L’agriculture et les produits connexes d’une valeur de 2,74 Rs lakh crore ont été exportés au cours des 11 premiers mois du dernier exercice contre Rs 2,31 lakh crore l’année précédente, en hausse de 18,6%, tandis que les importations ont légèrement augmenté de 3% à Rs 1,41 lakh crore.

L’Inde a constamment maintenu un excédent commercial dans les produits agricoles au fil des ans.

Les exportations des secteurs agricoles et connexes du pays étaient de Rs 2,52 lakh crore et les importations étaient de Rs 1,47 lakh crore pendant FY20.

«Même pendant la période difficile de la pandémie, l’Inde a pris soin de ne pas perturber la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale et a continué à exporter», a déclaré un responsable du ministère de l’Agriculture. Les produits de base qui ont enregistré une croissance positive significative des exportations comprennent le blé, le riz (non basmati), la farine de soja, les épices, le sucre, le coton, les légumes frais, les légumes transformés et les boissons alcoolisées, a déclaré le responsable.

Les exportations de blé sont passées de Rs 425 crore à Rs 3,283 crore tandis que les exportations d’autres céréales (à l’exclusion du riz basmati) sont passées de Rs 1 318 crore à Rs 4 542 crore. À la demande spécifique des pays, la coopérative agricole Nafed a exporté 50 000 tonnes de blé vers l’Afghanistan et 40 000 tonnes vers le Liban dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement.

L’exportation de riz non basmati est passée de Rs 13 030 crore à Rs 30 277 crore, suite à l’entrée sur de nouveaux marchés tels que le Timor-Leste, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Brésil, le Chili et Porto Rico. Des exportations ont également été effectuées vers le Togo, le Sénégal, la Malaisie, Madagascar, l’Iraq, le Bangladesh, le Mozambique, le Vietnam, la République tanzanienne et Madagascar.

De même, les exportations de farine de soja ont plus que doublé, passant de Rs 3 087 crore à Rs 7 224 crore. Les exportateurs d’épices ont augmenté de 11% à Rs 26 257 crore de Rs 23 562 crore, le sucre de 40% à Rs 17 072 crore de Rs 12 226 crore et le coton brut de 68% à Rs 11 373 crore de Rs 6 771 crore.

Selon les données de l’économiste Debesh Roy, les exportations agricoles de l’Inde et les exportations connexes en dollars ont augmenté à un TCAC de 3,7% entre 2015-16 et 2019-20. Le TCAC était de 11,5% entre 2010-2011 et 2014-2015.

La politique d’exportation agricole (AEP), 2018, a fixé un objectif d’exportation ambitieux de 60 milliards de dollars d’ici 2022 et de 100 milliards de dollars d’ici quelques années, et si ces objectifs sont atteints, la tâche ardue de doubler les revenus des agriculteurs sera beaucoup plus facile.

