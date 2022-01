Les exportations atteignent un record de 300 milliards de dollars : Piyush Goyal

Alors que la hausse des importations signale une amélioration de la demande intérieure à la suite d’une compression induite par Covid lors du dernier exercice, elle exercera également une pression sur le déficit du compte courant (CAD).

Les exportations de marchandises ont atteint 300 milliards de dollars jusqu’en décembre, un record pour les trois premiers trimestres de n’importe quel exercice, après avoir enregistré une hausse de 48,9% par rapport à l’année précédente et de 25,8% par rapport au niveau d’avant Covid (même période en FY20), et se sont avérées à être un moteur de croissance majeur pour l’économie, le commerce et l’industrie, a déclaré lundi le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal.

Les exportations en décembre ont atteint un record mensuel de 37,3 milliards de dollars, en hausse de 37 % par rapport à l’année précédente et de 37,6 % par rapport au niveau d’avant la pandémie. Cependant, la poussée continue des importations (les achats à l’étranger ont bondi de 38% en glissement annuel à 59,3 milliards de dollars) a maintenu le déficit commercial en décembre à un niveau élevé de 22 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 22,9 milliards de dollars du mois précédent. Alors que la hausse des importations signale une amélioration de la demande intérieure à la suite d’une compression induite par Covid lors du dernier exercice, elle exercera également une pression sur le déficit du compte courant (CAD).

Goyal a respiré la confiance que le pays atteindra ses objectifs ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars malgré les risques potentiels à court terme pour la chaîne d’approvisionnement mondiale de la nouvelle souche Covid-19, contre 291 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. Une reprise industrielle dans les économies avancées, la hausse mondiale des prix des matières premières, l’engagement de régler tous les arriérés dus aux exportateurs et le soutien officiel pour atténuer la crise des liquidités ont stimulé les exportations au cours de cet exercice, selon les analystes.

Il est important de noter que les exportations de marchandises étaient restées inférieures au pair au cours de la dernière décennie, ayant fluctué entre 250 et 330 milliards de dollars par an depuis l’exercice 2011 ; l’exportation la plus élevée de 330 milliards de dollars a été réalisée au cours de l’exercice 19. Ainsi, une poussée soutenue des exportations pendant quelques années sera cruciale pour que l’Inde regagne sa part de marché perdue.

Goyal a déclaré que les exportations de services auraient également augmenté de 19,1% en glissement annuel pour atteindre 178,8 milliards de dollars jusqu’en décembre de cet exercice, malgré les restrictions induites par Covid sur les voyages et le tourisme à travers le monde. Ces exportations ont augmenté de 11,7% par rapport à la période pré-pandémique.

Soulignant le potentiel des accords de libre-échange (ALE) à contribuer à une croissance soutenue des exportations à l’avenir, le ministre a déclaré qu’un ALE avec les Émirats arabes unis, troisième destination d’exportation de l’Inde, était sur le point d’être finalisé. Un accord commercial intérimaire avec l’Australie, qui couvrira des secteurs clés à forte intensité de main-d’œuvre comme le textile, les produits pharmaceutiques, les chaussures, le cuir et l’agriculture, est à un stade très avancé de conclusion, a-t-il déclaré. Cela doit être suivi d’un ALE plus large avec l’Australie. Les négociations pour un autre ALE avec le Royaume-Uni seront probablement lancées ce mois-ci et un accord de récolte précoce pourrait être finalisé d’ici mars 2022, a déclaré Goyal.

Les données officielles ont montré que les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux) en décembre s’élevaient à 28,7 milliards de dollars, en hausse de 28,6% par rapport à l’année précédente et de 36,2% par rapport à la période pré-Covid. De même, ces importations ont augmenté de 34,7% sur un an en décembre pour atteindre 35,6 milliards de dollars et 47,8% par rapport au niveau d’avant la pandémie.

Bien entendu, les principales importations ont été en partie dues à un débordement de la demande intérieure refoulée qui est restée pour la plupart en sourdine à la suite de la pandémie. Mais la facture des importations a été considérablement gonflée par les prix mondiaux élevés du pétrole brut et les achats massifs de charbon, d’huile de cuisson et d’or.

Les exportations de cet exercice ont été soutenues par un important flux de commandes en provenance de marchés clés tels que les États-Unis et la Chine.

Les dix principaux produits de base, tels que les produits d’ingénierie, les produits pétroliers, les pierres précieuses et les bijoux, les produits chimiques organiques et inorganiques, les médicaments et les produits pharmaceutiques, l’électronique, les vêtements, les fils de coton/les tissus/les confections, les produits tissés à la main, etc., le plastique, le linoléum et le riz. représentaient environ 80 % des exportations en décembre et ont enregistré une hausse de 41 % par rapport à l’année précédente. « Beaucoup d’entre eux étaient des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre qui ont largement contribué au panier des exportations, ce qui en soi est un bon signe, contribuant davantage à la création d’emplois dans le pays », a déclaré A Sakthivel, président de l’organisme des exportateurs, FIEO.

