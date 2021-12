Les exportations augmentent de 36% du 1er au 21 décembre, selon le ministère du Commerce de l’Union

« La valeur des exportations est de 23,82 milliards USD, en hausse de 36,20% par rapport à la même période 2020-21 (17,49 milliards USD) », a-t-il déclaré.

Les exportations du pays ont augmenté de 36,2% pour atteindre 23,82 milliards USD du 1er au 21 décembre de cette année, selon les données préliminaires du ministère du Commerce.

Les exportations, hors pétrole, ont augmenté de 28,08 pour cent au cours de la période considérée.

« La valeur des exportations est de 23,82 milliards USD, en hausse de 36,20% par rapport à la même période 2020-21 (17,49 milliards USD) et de 27,70 % par rapport à la même période 2019-20 (18,65 milliards USD) », a-t-il ajouté. mentionné.

