Les exportations augmentent de 37% pour atteindre 37,29 milliards de dollars en décembre: données du gouvernement

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le ministre du Commerce Piyush Goyal a déclaré que les exportations indiennes de marchandises dépasseraient les 400 milliards de dollars au cours de cet exercice.



Les exportations du pays en décembre ont bondi de 37% sur une base annuelle à 37,29 milliards de dollars, le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré, ont montré lundi les données du gouvernement.

Les expéditions sortantes d’avril à décembre 2021 ont dépassé 300 milliards de dollars, dépassant les exportations de 2020-21, selon les données du ministère du Commerce.

