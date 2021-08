Les exportations bondissent de 48% en juillet, les importations bondissent de 59%

in

Dans l’ensemble, nous prévoyons que le déficit du compte courant sera limité à 20-25 milliards de dollars ou 0,7% du PIB au cours de l’EX22.

Défiant le blues de Covid, les exportations de marchandises ont bondi de 48% en juillet par rapport à l’année précédente et de 34% par rapport au niveau d’avant la pandémie (juillet 2019), grâce à une demande robuste des marchés clés et à une hausse des prix mondiaux des matières premières. A 46,4 milliards de dollars, les importations ont également augmenté de 59% en glissement annuel en juillet et de 15% par rapport au même mois en 2019, selon les données préliminaires publiées lundi par le ministère du Commerce.

Alors que la croissance impressionnante de juillet a été aidée par un effet de base favorable, ce qui donne du crédit à une reprise du commerce, c’est le fait que les exportations de biens ont désormais franchi le niveau d’avant Covid (mêmes mois en 2019) pendant cinq mois consécutifs.

Les exportations en juillet s’élevaient à 35,2 milliards de dollars, contre 23,8 milliards de dollars un an plus tôt et 26,2 milliards de dollars au même mois de 2019. Avec cela, les expéditions sortantes de 130,6 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de cet exercice ont enregistré une hausse de 74% en glissement annuel et de 22%. de la même période en 2019.

Néanmoins, grâce aux importations élevées en juillet, le déficit commercial a atteint un sommet de 11,2 milliards de dollars en trois mois.

Enthousiasmé par la hausse, le gouvernement estime que l’objectif d’exportation élevé de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22 sera atteint. Déjà, près de 33 % de l’objectif annuel a été atteint au cours des quatre premiers mois. Lors du dernier exercice, le pays pourrait expédier des marchandises d’une valeur de seulement 291 milliards de dollars en raison de l’épidémie de Covid.

Il est important de noter que les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 27% en juillet par rapport à l’année précédente et de 32% par rapport au niveau de juin 2019. Les importations de base ont augmenté de 35% en glissement annuel, mais ont légèrement baissé par rapport au niveau observé en juillet 2019. Cela suggère que la croissance du commerce en juillet a été impressionnante, même en excluant l’impact du pétrole plus cher.

FE a signalé que le gouvernement a maintenant l’intention de se fixer un objectif d’exportation ambitieux de plus de 1 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 26 dans le cadre de la nouvelle politique de commerce extérieur, qui entrera en vigueur le 1er octobre. Cependant, cela signifierait que les exportations devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé. de 15 % jusqu’à FY26, contre seulement 5 % au cours des cinq années jusqu’à FY20 (avant la pandémie).

Bien entendu, la croissance des exportations était restée modérée même avant la pandémie – les expéditions sortantes ont augmenté d’environ 9 % en 2018-19, mais ont de nouveau diminué de 5 % en 2019-2020. Ainsi, seule une hausse soutenue au cours des prochaines années aiderait l’Inde à regagner les sommets perdus.

Les données ont montré que les exportations de produits pétroliers ont bondi de 216% sur un an en juillet, tandis que celles de pierres précieuses et de joaillerie ont bondi de 130% et les biens d’ingénierie de 42%.

De même, les importations de perles, pierres précieuses et semi-précieuses ont grimpé de 179 %, suivies de l’or (136 %) et du pétrole (97 %).

L’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar, a déclaré: «Avec un solide excédent commercial des services en juin 2021, en plus du déficit du commerce des marchandises comprimé par le verrouillage de l’État, nous nous attendons à un petit excédent du compte courant de 2 à 3 milliards de dollars pour le premier trimestre. Dans l’ensemble, nous prévoyons que le déficit du compte courant sera limité à 20-25 milliards de dollars ou 0,7% du PIB au cours de l’exercice 22. »

A Sakthivel, président de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré alors que le gouvernement a annoncé une série de mesures pour soutenir les exportations, “le besoin de l’heure est de notifier bientôt les taux RoDTEP pour éliminer l’incertitude de l’esprit du commerce et de l’industrie”. .

En outre, le gouvernement devrait aborder certaines des questions clés, telles que l’extension du statut de secteur prioritaire aux exportations, le déblocage des fonds nécessaires pour régler les cotisations MEIS et la clarté sur les avantages du SEIS. Résoudre les problèmes impliquant les soi-disant exportateurs à risque, augmenter le flux de conteneurs vides et établir une autorité de réglementation pour superviser la hausse du fret sont également cruciaux, a déclaré Sakthivel.