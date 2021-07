Les exportations bondissent de 48% en juin, les importations bondissent de 98%

Grâce à l’augmentation des importations, le déficit commercial a atteint 9,4 milliards de dollars en juin, contre 6,3 milliards de dollars le mois précédent.

Les exportations de marchandises ont ignoré l’impact de Covid pour augmenter de 48% en juin par rapport à l’année précédente, tandis que les importations ont enregistré un rebond intelligent avec un bond de 98%, signalant une reprise de la demande externe et interne même si la croissance a été aidée par un effet de base favorable .

À 32,5 milliards de dollars, les exportations ont également enregistré un bond de 30 % par rapport au niveau d’avant la pandémie (juin 2019). En fait, les exportations de biens ont maintenant franchi le niveau d’avant Covid pendant quatre mois consécutifs.

Les importations ont atteint 41,9 milliards de dollars en juin, reflétant une augmentation marginale de 2% par rapport au niveau observé au même mois de 2019. Cependant, compte tenu de la compression de la demande dans l’économie à la suite de l’épidémie de Covid-19, même la croissance modeste des importations prend de l’importance, selon les analystes commerciaux. Cela aidera également les industries exportatrices sensibles aux importations.

Il est important de noter que les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 39 % en juin par rapport à l’année précédente et de 33 % par rapport au niveau de juin 2019. Les importations de base ont augmenté de 94% en glissement annuel et de 11% par rapport à juin 2019. Cela suggère que la croissance du commerce en juin a été impressionnante à la lumière de la crise, même en excluant l’impact du pétrole plus cher.

Les exportations de marchandises au cours du trimestre de juin ont atteint un record de 95 milliards de dollars, en hausse de 86 % par rapport à l’année précédente et de 18 % par rapport au même trimestre de l’exercice 20. Cependant, étant donné que la croissance des exportations était faible avant même que la pandémie ne frappe – les expéditions sortantes ont augmenté d’environ 9 % en 2018-19 mais ont de nouveau diminué de 5 % en 2019-2020, seule une hausse soutenue au cours des prochaines années aiderait le pays à en récupérer une partie. de ses parts perdues sur le marché mondial.

Les données provisoires sur les exportations, publiées jeudi, montrent une augmentation légèrement supérieure des exportations en juin par rapport aux 47% estimés plus tôt ce mois-ci.

Enthousiasmé par le saut, le ministère du Commerce a fixé un objectif d’exportation ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice actuel et de 500 milliards de dollars pour l’exercice 23. Il a également fixé un objectif d’exportation de 1 000 milliards de dollars d’ici la fin des cinq ans suivant l’exercice 23.

La croissance phénoménale du commerce, bien que soutenue par des effets de base favorables (les exportations étaient en baisse de 36 % et les importations de près de 51 % en mai 2020), suggère également que l’offre est en mesure de mieux répondre à une reprise de la demande sur les marchés clés. . Bien entendu, l’effet de base continuera également à favoriser la croissance du commerce au cours des prochains mois.

Les principaux produits ou groupes qui ont enregistré une forte croissance d’une année sur l’autre en juin comprennent le pétrole (115 %), les fils synthétiques, les tissus et les articles confectionnés (82 %), les pierres précieuses et les bijoux (81 %), la viande, les produits laitiers et produits avicoles (62 %), produits d’ingénierie (53 %) et électronique (45 %).