Les exportations d’armes vers l’Arabie saoudite dépassent les 55 millions d’euros

22/12/2021 à 22:23 CET

Rafa Bernardo

La reprise économique passe aussi par la vente d’armes. Selon le rapport sur les exportations espagnoles de matériel de défense, préparé par le secrétaire d’État au Commerce et auquel EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média, a eu accès, au premier semestre 2021 à des armes ont été exportés pour une valeur de 1 633,9 millions d’euros, soit une augmentation de 37,3 % par rapport à ce qui avait été enregistré au premier semestre 2020 (1 189,7 millions d’euros). Dans cette augmentation, un chapitre se démarque par son importance géopolitique : la vente d’armes à Arabie Saoudite.

Selon le document officiel, au cours des six premiers mois de cette année, Riyad a reçu des armes espagnoles d’une valeur de 55,1 millions d’euros, dont la majeure partie -31,8 millions- c’est des munitions d’artillerie et ses composants (31 508 coups de 155 mm, 60 000 charges de projection, 40 800 fusées et 80 000 boulons). La vente d’armes à l’Arabie saoudite au premier semestre 2021 dépasse ainsi l’ensemble des ventes réalisées sur l’ensemble de 2020, qui était de 48,3 millions.

Les exportations d’armes espagnoles vers l’Arabie saoudite ont souvent été entourées de controverses sur la possibilité de leur utilisation dans des conflits comme au Yémen. En effet, le Parlement européen a appelé au début de l’année à la suspension des exportations de matériel militaire européen vers Riyad, une décision que des pays comme l’Allemagne, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas ont adoptée. Cependant, lors de sa dernière comparution au Congrès pour rendre compte des exportations d’armes, l’été dernier, la secrétaire d’État au Commerce, Xiana Méndez, a assuré que il n’y a pas de « signes d’utilisation » de matériel exporté par l’Espagne « en dehors du territoire de l’Arabie saoudite », et pour garantir cela, l’Espagne a mis en place un système d’inspections sur place accepté par Riyad qui permettrait que, sinon, les exportations pourraient être « suspendues ou révoquées ».

En plus des munitions d’artillerie, des composants de navires et d’avions ont été expédiés à Riyad en 2021 et exportations autorisées d’une valeur de 4,5 millions euros correspondant aux catégories des systèmes de conduite de tir, des aéronefs et des équipements d’imagerie et de contre-mesure. Ni le matériel exporté ni le matériel autorisé pour une exportation future ne contiennent de bombes ou de missiles.

La reprise des ventes d’armes à l’Arabie saoudite au premier semestre de cette année dépasse également le total des exportations de 2019 (35,4 millions d’euros), bien qu’elle reste inférieure à celles de 2018 et des cinq années immédiatement précédentes, car dans ces exercices les chiffres ont grimpé en flèche lorsque y compris l’exportation d’avions et de navires. En effet, grâce à ces véhicules, Riyad a été la principale destination des exportations d’armes espagnoles vers pays non membres de l’OTAN et non membres de l’UE en 2017 (270 millions, dont un avion de transport), 2015 (546 millions, avec deux avions de ravitaillement en vol et un avion de transport) et 2014 (293 millions, dont un avion de ravitaillement en vol).

Reprise des ventes

Le bilan du premier semestre 2021 montre, au-delà des chiffres de l’Arabie saoudite, une reprise des ventes d’armes après que l’impact de la pandémie en 2020 a provoqué un Baisse de 10,4 % des exportations par rapport à l’année précédente. Comme toujours, l’essentiel des opérations a été clôturé avec des partenaires de l’Union européenne et de l’OTAN (69,6 % du total). Les trois pays qui ont reçu le plus d’armes espagnoles au cours des six premiers mois de cette année sont la France (310,2 millions d’euros), le Royaume-Uni (285,6 millions) et l’Australie (269,9 millions, expliqués par l’achat d’un navire ravitailleur).

Par catégorie de produits, les principaux chapitres d’exportation ont été Avions (916,7 millions d’euros, 56,1% du total), Navires de guerre (269,2 millions d’euros, 16,5%) et Véhicules terrestres (180,2 millions d’euros, 11%).

Face au rebond des ventes de matériel de défense, le rapport confirme l’effondrement des exportations de matériel de police : sur la période analysée, les exportations de cette catégorie ont totalisé 98 257 euros, contre 719 026 euros sur la même période de 2020, une baisse de 86,3%. Les destinations d’exportation cette année étaient l’Albanie (78 948 euros, 80,3 % du total), la France (17 760 euros, 18,1 %) et la Belgique (1 549 euros, 1,6 %).