Les exportations de Basmati vers l’Asie occidentale seront frappées par des normes plus strictes en matière de pesticides

L’organisme commercial craint l’avenir des exportations de riz basmati, sur lesquelles reposent les moyens de subsistance de centaines d’exportateurs et de milliers d’agriculteurs dans les sept États producteurs de riz basmati.

Les exportations de riz basmati devraient subir un coup dur en raison de la récente décision de certains pays d’Asie occidentale de resserrer les normes relatives aux résidus de pesticides sans avis préalable, ont déclaré les exportateurs concernés. L’Association des exportateurs de riz de toute l’Inde (AIREA) a soulevé la question auprès du ministère du Commerce et de l’Industrie de l’Union, déclarant qu’Oman, l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite font partie des pays qui ont adopté des normes de résidus de pesticides au même niveau que ceux de l’Union européenne (UE).

Les exportations de riz basmati sont confrontées à des défis dans diverses destinations en raison des divers degrés de résidus de pesticides adoptés par l’UE et d’autres pays, a déclaré le président d’AIREA, Nathi Ram Gupta.

Les exportations de riz de qualité supérieure du pays vers l’UE sont en baisse depuis 2017, lorsque la région a resserré les normes relatives aux résidus de pesticides pour le riz. L’industrie s’est dite préoccupée par le fait qu’avec des normes strictes similaires adoptées par l’Asie de l’Ouest, les exportations de riz Basmati de Rs 30 000 crores du pays pourraient être durement touchées. L’Asie de l’Ouest représente 80% de l’activité.

“Les pays du Moyen-Orient (Asie de l’Ouest) adoptent maintenant des normes européennes comparables aux résidus de pesticides et notre riz Basmati fait face à de telles normes”, a déclaré Vinod Kaul, directeur exécutif d’AIREA, ajoutant que l’industrie avait ont du mal à adhérer aux normes adoptées par des pays comme Oman, l’Égypte, la Jordanie et l’Arabie saoudite. « Alors que l’UE a un système harmonisé de résidus de pesticides, les pays du Moyen-Orient n’ont pas de système uniforme. Ils ont un mélange de normes GSO, de normes Codex et de normes de l’UE, ce qui a causé de graves complications dans le respect de ces normes variables », a-t-il déclaré.

L’industrie a exigé que les entreprises de fabrication de pesticides souhaitant enregistrer leur molécule en Inde soient d’abord invitées à produire des preuves documentaires de l’enregistrement de ces molécules dans l’UE et aux États-Unis, car les principaux fabricants de pesticides sont originaires de ces deux régions.

Selon AIREA, l’Inde a exporté pour 29 859 crores de Rs de riz Basmati en 2020-21, dont 22 849 crores de Rs. Les exportations de basmati vers l’UE sont passées de 397 000 tonnes en 2017-18 à 241 000 tonnes en 2019-20.

Dans une lettre au ministère, l’association a souligné que la municipalité de Dubaï avait lancé des tests sur le riz Basmati ramassé dans les rayons des magasins et avait commencé à informer les exportateurs indiens préoccupés par les rejets en raison de la détection de niveaux plus élevés que autorisés de thiométhoxame et de tricyclazole. . Au cours de la dernière année, Oman, le Liban et l’Égypte ont également commencé à effectuer des tests sans indiquer les exigences précises, a révélé l’association.

L’organisme commercial est inquiet de l’avenir des exportations de riz Basmati sur lequel reposent les moyens de subsistance de centaines d’exportateurs et de milliers d’agriculteurs dans les sept États producteurs de Basmati.

« Au cours des deux dernières années, notre association a soulevé la question avec le gouvernement indien au sein du ministère du Commerce, du ministère de l’Agriculture et de l’APEDA », a déclaré Kaul.

Au cours de l’exercice en cours, ces problèmes affecteront gravement les statistiques d’exportation, ce qui nuira aux agriculteurs et aux transformateurs. Le mécanisme de vulgarisation en Inde doit être sensibilisé à la situation, à l’exigence d’adoption de normes de résidus de pesticides par différents pays afin que ces connaissances puissent être transmises aux agriculteurs pendant la culture, a déclaré Kaul.

« Les MRLS (niveaux minimum de résidus) dans l’UE sont fixés à un niveau par défaut de 0,01 ppm pour ces produits chimiques qui ne sont pas enregistrés pour une utilisation dans l’UE. De même, en Inde, il existe certains pesticides pour lesquels aucune LMR n’est fixée et, par conséquent, ces produits chimiques devraient être immédiatement interdits », a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.